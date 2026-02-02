Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Un autre départ vers l’Espagne !
Mercato OM

Mercato OM : Un autre départ vers l’Espagne !

Par La Redaction FCM -
Keyliane ABDALLAH of Marseille prior the UEFA Europa League Quarter-finals match between Marseille and Benfica at Oragne Velodrome, Marseille on April 18, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

L’Olympique de Marseille confirme le départ en prêt de Keyliane Abdallah jusqu’à la fin de la saison vers le Gimnàstic de Tarragona, dans le cadre d’un prêt sec sans option d’achat. Ce mouvement s’inscrit dans la stratégie sportive du club pour offrir du temps de jeu aux jeunes talents.

 

Un prêt pour accélérer la progression du jeune ailier Abdallah

 

Keyliane Abdallah, 19 ans, ne terminera pas la saison 2025‑2026 à l’Olympique de Marseille. Selon FootMercato et le journaliste Sébastien Denis, l’ailier droit formé à l’OM va être prêté jusqu’à la fin de l’exercice au Nàstic Tarragona, club espagnol évoluant en troisième division (Primera Federación) et partenaire du club phocéen.

Professionnel avec l’OM depuis un an, Abdallah n’a que deux apparitions en Ligue 1 avec l’équipe première à son actif et peine à obtenir du temps de jeu régulier face à la concurrence sur son aile droite. Ce prêt sec — sans option d’achat — vise à lui permettre de s’aguerrir et d’enchaîner des minutes en compétition sénior.

 

 

Le choix du Gimnàstic de Tarragona n’est pas anodin : le club catalan fait partie du nouveau réseau « Powered by Marseille », une initiative de coopération sportive et de développement lancée par l’OM pour structurer ses partenariats internationaux.

Arrivé au centre de formation de l’OM en 2021, Keyliane Abdallah avait signé son premier contrat professionnel en 2025. Le jeune ailier, considéré comme l’un des talents prometteurs de sa génération, avait montré de belles qualités de percussion lors des matchs amicaux de préparation estivale. Toutefois, avec un effectif pro dense et compétitif, il a rarement été appelé par l’entraîneur Roberto De Zerbi cette saison.

