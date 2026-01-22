Mercato OM : Un autre milieu de terrain envisagé (si Abdellli ne vient qu’en juillet ) !

Quelques minutes avant l’affiche européenne OM – Liverpool, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, a pris la parole pour faire un point précis sur plusieurs dossiers du mercato, dont celui d’Himad Abdelli. Le dirigeant marseillais a confirmé l’intérêt du club tout en rappelant les limites financières que l’OM s’est fixées.

Benatia assume l’intérêt pour Abdelli, sans surenchère

Présent face aux médias avant le rendez-vous très attendu entre l’OM et Liverpool, Mehdi Benatia a abordé sans détour le cas Abdelli, milieu de terrain du SCO Angers. Le joueur algérien arrive en fin de contrat en juin prochain, un élément central dans la stratégie marseillaise.

L’Olympique de Marseille a transmis une offre estimée à 2 M€, bien en deçà des attentes des dirigeants angevins, qui valorisent leur joueur à 4 M€. Une différence significative, que Benatia a tenu à contextualiser, en insistant sur la nécessité de rester cohérent économiquement.

« C’est un joueur qu’on aime beaucoup, qui a montré beaucoup d’attachement pour venir. On est sur le même cas que Timber. On parlait d’une arrivée en juillet parce qu’il est libre. Mais il y a de très bonnes relations entre notre président et le président d’Angers. Pablo (Longoria) a essayé d’être classe et a anticipé les discussions. Mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur. Bien sûr, c’est un très bon joueur qui remplit exactement le profil qu’on cherche au milieu, très technique, capable de jouer 6, 8, numéro 10 mais il faut rester cohérent sur le montant. Pour l’instant, on n’a pas trouvé d’accord, on n’en trouvera peut-être pas et il viendra ici en juillet. On va voir ce qu’il se passe. On n’exclut pas du tout l’arrivée d’un autre joueur au milieu. »

Ces propos confirment une tendance claire : l’OM ne dérogera pas à sa ligne de conduite, même pour un profil jugé prioritaire.

On n’a pas trouvé d’accord pour Abdelli, on n’en trouvera peut-être pas et il viendra ici en juillet

En évoquant le parallèle avec le cas Timber, Benatia illustre la volonté de l’OM d’anticiper certains dossiers sans entrer dans une logique de surpaiement. Le club phocéen, sous l’impulsion de Pablo Longoria et en lien avec les besoins identifiés par De Zerbi, cherche à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs techniques, polyvalents et compatibles avec son projet de jeu.

Le dossier Abdelli reste donc ouvert, mais conditionné à une position ferme : Marseille ne fera pas de folies. Dans un contexte de compétitions européennes exigeantes et d’équilibre financier surveillé, l’Olympique de Marseille entend avancer avec méthode, quitte à patienter jusqu’à l’été ou à explorer d’autres pistes.

À la veille de OM – Liverpool, cette prise de parole permet au club de cadrer le débat et de rappeler que l’actualité sportive immédiate reste prioritaire, sans pour autant perdre de vue la construction de l’effectif sur le moyen terme.