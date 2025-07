Mercato OM : Un Brésilien plutôt que Weah ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’animer avec une nouvelle piste étudiée par la cellule de recrutement phocéenne. Alors que Luis Henrique a rejoint l’Inter Milan contre un montant de 23 millions d’euros, le club cherche un remplaçant capable d’évoluer sur le flanc droit, aussi bien comme ailier que comme piston.

Dans cette optique, l’OM a coché le nom de Gustavo Mantuan, joueur du Zenit Saint-Pétersbourg. Le Brésilien de 24 ans, formé aux Corinthians, a été prêté au club russe à l’été 2022 avant d’y être définitivement transféré pour 2 millions d’euros. Aujourd’hui, il est devenu un élément important de l’effectif dirigé par Sergey Semak.

Utilisé d’abord comme joker offensif, Mantuan s’est distingué dès sa première saison avec 6 buts et 4 passes décisives en seulement 553 minutes disputées, réparties sur 22 apparitions. Sa capacité à jouer sur les deux ailes et en position de meneur de jeu a séduit les observateurs, mais c’est dans un rôle d’arrière droit qu’il a véritablement explosé.

A lire : Mercato OM : Ce qui ralenti l’arrivée d’Aubameyang !

Gustavo Mantuan si le dossier Weah capote ?

Lors de la saison 2024/2025, le joueur a été repositionné avec succès en défense, enchaînant les prestations convaincantes à ce poste. Il a notamment inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 19 matchs dans ce rôle. Dimanche dernier, c’est d’ailleurs en tant que latéral droit qu’il a été titularisé lors de la victoire du Zenit face à Rostov (2-1), en ouverture du championnat russe.

🚨EXCL: 🔵🇧🇷🇮🇹 #PremierLiga | ❗️Le latéral polyvalent Gustavo Mantuan est dans le viseur de l’OMhttps://t.co/zaVJiv4IPN pic.twitter.com/HrIesMBeF5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2025

Pablo Longoria et Medhi Benatia suivent attentivement la situation du joueur, dont la polyvalence, la vitesse et le profil offensif pourraient correspondre aux exigences de Roberto De Zerbi pour animer le couloir droit. Mantuan figure désormais dans la short-list olympienne alors que le club continue de renforcer son effectif après les arrivées de Facundo Medina, Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Le montant de ce potentiel transfert sera forcément moins élevé que celui de Weah, estimé à 20M€ par la Juve !