Mercato OM : Un jeune Brésilien visé pour doubler le poste de Greenwood !

L’Olympique de Marseille continue d’anticiper le prochain mercato hivernal. Selon des informations révélées par le média Goal, le club phocéen s’intéresse de près à André Luiz, attaquant brésilien de Rio Ave, devenu l’une des révélations du football portugais cette saison. À 23 ans, le joueur figure également sur les tablettes du Bayer Leverkusen, preuve de sa cote grandissante sur le marché européen.

D’après Goal, l’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, a inscrit André Luiz sur sa liste de profils suivis en vue du mercato de janvier. Le média précise qu’une source influente du marché français estime que l’attaquant correspond pleinement aux principes de jeu prônés par le technicien italien, basé sur la mobilité offensive, le pressing et la capacité à jouer entre les lignes. L’entraîneur marseillais aurait donné son aval pour un suivi approfondi du dossier.

Dans cette optique, l’Olympique de Marseille aurait déjà envoyé plusieurs recruteurs assister à des rencontres de Rio Ave afin d’observer André Luiz dans son environnement actuel. Une démarche confirmant l’intérêt concret du club, même si aucune offre officielle n’a, à ce stade, été formulée.



Le club portugais appartient au groupe contrôlé par l’homme d’affaires grec Evangelos Marinakis, également propriétaire de l’Olympiakos et de Nottingham Forest. Selon Goal, des représentants marseillais ont récemment pris contact avec la direction du groupe afin de manifester leur intérêt. Rio Ave serait conscient de la valeur montante de son attaquant et redouterait un départ dès cet hiver, alors que le joueur est désormais fortement valorisé sur le marché. L’attaquant de 23 ans qui joue surtout côté droit a marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives cette saison au Portugal.

André Luiz nouvelle cible de l’OM ?

La concurrence s’annonce toutefois sérieuse. Le Bayer Leverkusen suit également André Luiz depuis le mois d’octobre. Le club allemand, champion d’Allemagne en titre, aurait déjà échangé avec l’entourage du joueur et envisagerait d’accélérer le dossier au tournant de l’année, toujours selon Goal.

Olympique de Marseille e Bayer Leverkusen entram na briga por atacante ex-Flamengohttps://t.co/oiKAQbMBHB — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 27, 2025

Arrivé à Rio Ave plus tôt cette année, André Luiz s’est rapidement imposé après un passage remarqué à Estrela Amadora. Formé à l’académie de Flamengo, le Brésilien avait choisi de rejoindre le Portugal afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Au centre de formation du Ninho do Urubu, il était considéré comme un joueur à fort potentiel, nécessitant toutefois du temps et de la continuité pour franchir un cap.

Si l’intérêt de l’OM se confirme, le dossier André Luiz pourrait devenir l’un des enjeux offensifs du mercato hivernal marseillais, dans un contexte où le club cherche à renforcer sa ligne d’attaque tout en anticipant l’avenir.