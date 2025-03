Mercato OM : Un Cador Européen vise deux cadres de De Zerbi !

Lors du Clasico PSG-OM (3-1) au Parc des Princes, Vincent Kompany et Christoph Freund étaient présents pour observer deux joueurs marseillais : Leonardo Balerdi et Luis Henrique. L’intérêt du Bayern Munich pour ces deux éléments pourrait aboutir à un transfert dès l’été prochain, l’OM restant ouvert aux propositions.

La présence du coach bavarois et de son directeur sportif dans les tribunes n’était pas anodine. Selon le média allemand TZ, leur venue avait un objectif précis : superviser de près les prestations de Balerdi et Luis Henrique.

Luis Henrique, premier joueur suivi, s’est imposé comme une révélation cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Revenu de prêt de Botafogo en 2023, l’ailier brésilien, capable d’évoluer à gauche ou en piston, affiche un bilan solide avec 7 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1. À 23 ans, il est lié à l’OM jusqu’en 2028 et sa valeur est estimée à 18 M€. Un fait intéressant : plus jeune, il avait déjà eu l’opportunité de s’entraîner avec le Bayern, sans que cela ne se concrétise.

Olympique Marseille winger Luis Henrique (23) is a player Bayern are keeping an eye on. Henrique first caught Bayern’s attention in 2018, when he led Três Passos Atlético Clube U19 team to a 2-0 friendly win against FC Bayern U17 team, scoring a goal and providing an assist,… pic.twitter.com/vPoJjmAWJU

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 28, 2025