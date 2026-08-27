Mercato OM : un cadre défensif aussi sur le départ !

Un nouveau cadre de l’effectif marseillais pourrait être concerné par un départ dans les dernières heures du mercato. Selon La Provence, Emerson Palmieri aurait des envies d’ailleurs et un transfert du latéral gauche de l’OM ne serait pas à exclure avant la fermeture du marché.

Emerson aurait des envies de départ

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver plusieurs mouvements dans le secteur défensif. Selon La Provence, Emerson Palmieri aurait des envies d’ailleurs et pourrait animer les prochaines heures du marché.

Le latéral gauche fait partie des joueurs importants de l’effectif de Bruno Genesio, mais la situation financière du club oblige toujours la direction à rester attentive aux possibilités de départ.

À ce stade, le quotidien régional ne fait pas état d’une offre concrète ni d’un accord avec un autre club. Mais un départ avant la clôture du mercato n’est désormais plus à exclure.

Un nouveau dossier sensible pour Genesio

La situation d’Emerson s’ajoute à une longue liste de joueurs encore susceptibles de quitter Marseille. L’OM doit toujours réduire sa masse salariale avant de pouvoir accélérer sur plusieurs recrues, ce qui laisse plusieurs cadres exposés en cas de proposition jugée intéressante.

Sportivement, un départ d’Emerson Palmieri obligerait toutefois la direction à surveiller de près l’équilibre du couloir gauche, dans un effectif qui pourrait encore beaucoup évoluer d’ici la fermeture du marché.

À quelques jours de la fin du mercato, le dossier Emerson devient donc un nouveau point de vigilance pour l’OM, entre impératif financier et nécessité de ne pas trop affaiblir l’équipe de Bruno Genesio.