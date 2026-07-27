Mercato OM : Un club du Qatar prêt à miser sur ce gros salaire marseillais ?

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver plusieurs rebondissements. Selon des informations relayées par Radio Mars, l’avenir de Nayef Aguerd reste incertain malgré son arrivée récente au club. Le défenseur international marocain ferait partie des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille en cas d’offre jugée satisfaisante.

Le dossier Nayef Aguerd relancé pendant le mercato de l’OM

Le mercato de l’OM continue d’alimenter les discussions alors que plusieurs dossiers restent ouverts. D’après des informations de Radio Mars, l’avenir de Nayef Aguerd n’est pas encore totalement scellé. Le défenseur international marocain pourrait faire partie des éléments dont le départ serait envisagé si une proposition répondant aux attentes de l’Olympique de Marseille venait à être formulée.

Selon le média marocain, cette réflexion s’inscrirait dans la volonté du club phocéen de poursuivre l’ajustement de son effectif avant le début de la nouvelle saison. La situation du joueur aurait également été influencée par la blessure qu’il a connue la saison passée, laquelle l’avait éloigné des terrains pendant une courte période.

Toujours selon Radio Mars, une offre avoisinant les 15 millions d’euros pourrait être étudiée par les dirigeants marseillais.

Les clubs du Golfe suivent attentivement la situation

Les informations de Radio Mars indiquent que plusieurs formations du Golfe surveillent le dossier de Nayef Aguerd. Des clubs du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis suivraient avec attention l’évolution de sa situation sur le marché des transferts.

Le profil de l’international marocain continuerait de susciter l’intérêt grâce à son expérience au plus haut niveau. Passé par les championnats français, anglais et espagnol, Nayef Aguerd conserve une solide réputation sur le marché international.

Parmi les prétendants évoqués, Al-Sadd apparaîtrait comme l’un des clubs les plus actifs sur ce dossier.

Des discussions avec Al-Sadd sans accord à ce stade

Selon Radio Mars, Al-Sadd aurait entamé des discussions avec l’Olympique de Marseille au cours des dernières semaines afin d’étudier un éventuel transfert du défenseur marocain.

À ce stade, aucun accord n’aurait toutefois été trouvé entre les différentes parties. Les exigences financières du club marseillais auraient empêché les négociations d’aboutir. Le club qatari aurait depuis commencé à explorer d’autres pistes, tout en gardant la possibilité de relancer ce dossier si les conditions venaient à évoluer.

D’autres clubs du Golfe resteraient également en veille dans l’attente d’une décision définitive concernant l’avenir du joueur.

Une porte toujours ouverte vers l’Europe

Malgré l’intérêt manifesté au Moyen-Orient, Radio Mars précise qu’un maintien sur la scène européenne demeure envisageable pour Nayef Aguerd.

Le défenseur marocain disposerait toujours d’une cote intéressante auprès de plusieurs clubs européens grâce à son expérience acquise dans plusieurs grands championnats. Un transfert resterait donc possible si une offre répond aux attentes de l’Olympique de Marseille ainsi qu’aux ambitions du joueur.

Les prochaines semaines devraient ainsi être déterminantes pour l’avenir de Nayef Aguerd. Entre les sollicitations venues du Golfe et la possibilité de poursuivre sa carrière en Europe, le dossier figure parmi ceux qui pourraient encore animer le mercato de l’OM jusqu’à la fermeture de la fenêtre estivale. À ce stade, les informations relayées par Radio Mars confirment que toutes les options restent ouvertes concernant l’international marocain.