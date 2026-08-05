Mercato OM : Un club espagnol accélère pour Nayef Aguerd

Nayef Aguerd pourrait retrouver la Liga un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, la Real Sociedad a accéléré dans ce dossier et le défenseur marocain aurait déjà donné son feu vert à un retour à Saint-Sébastien.

La Real Sociedad passe à l’action

L’avenir de Nayef Aguerd pourrait s’écrire loin de Marseille. Alors que l’OM doit encore réduire sa masse salariale et récupérer des liquidités, le défenseur central fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet été.

Selon les informations de Foot Mercato, la Real Sociedad a accéléré ces dernières heures pour tenter de faire revenir l’international marocain.

Aguerd connaît parfaitement le club basque, où il avait évolué lors de la saison 2024-2025 sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham. Le défenseur y avait laissé une très bonne impression avant de rejoindre l’OM.

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Aguerd aurait donné son accord

L’intérêt serait réciproque. Toujours selon Foot Mercato, Nayef Aguerd aurait donné son feu vert à un retour à Saint-Sébastien.

Le projet sportif de la Real Sociedad pourrait représenter un argument important. Vainqueur de la dernière Copa del Rey, le club basque disputera la Ligue Europa et souhaite renforcer sa défense.

Les discussions seraient désormais en cours entre la formation espagnole et l’Olympique de Marseille. Aucun accord définitif ni montant d’une éventuelle opération ne sont toutefois annoncés à ce stade.

Un dossier important pour les finances de l’OM

Recruté il y a un an pour environ 23 millions d’euros, Nayef Aguerd possède une valeur marchande importante dans l’effectif olympien.

Le défenseur avait également suscité l’intérêt d’Al-Sadd et du Stade Rennais depuis le début du mercato. Sa clause libératoire, fixée à 15 millions d’euros, n’était cependant valable que jusqu’au 31 juillet.

L’OM doit maintenant négocier directement les conditions d’un éventuel départ. Une vente permettrait au club de récupérer une indemnité, mais aussi d’économiser un salaire important dans le cadre de son opération dégraissage.

Un retour en Espagne désormais crédible

La Real Sociedad dispose d’un avantage notable dans ce dossier : Aguerd connaît déjà le club, le championnat et l’environnement.

Son accord de principe renforce encore la possibilité d’un retour en Liga. Marseille devra toutefois trouver un terrain d’entente financier avec la formation basque avant de pouvoir finaliser l’opération.

À ce stade, les discussions sont engagées et la Real Sociedad semble avoir pris une longueur d’avance, mais Nayef Aguerd reste toujours sous contrat avec l’OM.