Mercato OM : Un club italien solide (et beaucoup de clubs) vise aussi Robinio Vaz !

Le mercato de l’OM pourrait être animé autour de Robinio Vaz. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’AS Roma surveille de près l’attaquant marseillais de 18 ans, très courtisé sur le marché européen. Une piste jugée prometteuse mais complexe pour le club romain.

Robinio Vaz, un profil qui attire en Serie A

La cote de Robinio Vaz ne cesse de grimper. Auteur de performances remarquées avec l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant figure désormais sur les tablettes de plusieurs clubs européens. D’après les informations rapportées par Gianluca Di Marzio, l’AS Roma fait partie des formations qui observent attentivement l’évolution du joueur.



Le club de la capitale italienne travaille à un rajeunissement de son secteur offensif. Sous la direction de Gian Piero Gasperini, les dirigeants romains étudient différents profils capables de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme. Dans ce cadre, Robinio Vaz apparaît comme une option crédible, aux côtés de dossiers plus confirmés.

Di Marzio précise que la Roma suit le joueur indépendamment des autres pistes déjà identifiées. Une indication qui témoigne d’un intérêt réel, sans pour autant signifier une offensive imminente. Le dossier reste à l’étude, dans un marché très concurrentiel.

Une opération jugée complexe pour la Roma

La difficulté majeure réside dans la forte concurrence autour du jeune attaquant de l’OM. Selon le journaliste italien, « la moitié de l’Europe » suivrait le dossier Robinio Vaz, ce qui contribue à faire grimper sa valorisation. L’Olympique de Marseille aurait fixé un prix estimé entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur.

Un montant élevé pour un attaquant de 18 ans, qui complique la tâche des prétendants. La situation contractuelle du joueur ajoute également de la tension. Robinio Vaz est actuellement en désaccord avec son club après avoir refusé une prolongation, ce qui place le dossier sous surveillance étroite du côté marseillais.

Dans le même temps, la Roma explore d’autres options offensives. Les noms de Giacomo Raspadori, aujourd’hui à l’Atlético Madrid, ou encore de Joshua Zirkzee, sous contrat avec Manchester United, figurent également parmi les profils suivis. Des pistes coûteuses qui interrogent sur la capacité financière du club romain à multiplier les investissements.