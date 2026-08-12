Mercato OM : Un club qualifié en C1 vise Timber ?

Le FC Porto aurait fait de Quinten Timber une priorité pour renforcer son milieu de terrain, selon Foot Mercato. Le joueur de l’OM est pourtant sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2030. Un départ reste donc hypothétique, même si l’intérêt portugais sera à surveiller.

Le FC Porto s’intéresse à Quinten Timber

Selon Foot Mercato, le FC Porto aurait ciblé Quinten Timber et en aurait même fait sa priorité. Le milieu néerlandais, arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2026 en provenance du Feyenoord, dispose encore d’un contrat de plusieurs saisons avec le club phocéen.

L’information ne signifie toutefois pas qu’un transfert est imminent. Aucun accord ni aucune offre concrète du FC Porto ne sont établis à ce stade.

Un contrat jusqu’en 2030

Quinten Timber est lié à l’OM jusqu’en 2030. Cette situation place donc Marseille en position de force dans l’hypothèse où le club portugais déciderait de passer concrètement à l’action.

Le milieu de terrain avait rejoint Marseille lors du mercato hivernal 2026, avec l’objectif de s’inscrire dans la durée avec le club olympien.

Selon Foot Mercato, un éventuel départ pourrait dépendre de l’intérêt de Quinten Timber pour le projet proposé par le FC Porto. Pour l’heure, rien ne permet cependant d’affirmer que le joueur souhaite quitter l’OM.

Une piste à surveiller

L’intérêt du FC Porto constitue donc un nouveau dossier à suivre pour l’Olympique de Marseille. Tant qu’aucune offre ou négociation concrète n’est annoncée, Quinten Timber reste un joueur de l’OM et son départ n’est absolument pas acté.

Le dossier pourrait néanmoins évoluer si le club portugais décidait de concrétiser son intérêt dans les prochaines semaines.