Mercato OM : un coup offensif tenté en PL ?

L’OM aurait transmis une offre à Arsenal pour Reiss Nelson, selon Foot Mercato. À 26 ans, l’ailier anglais sera libre l’été prochain, mais la proposition marseillaise ne devrait pas suffire. Le club phocéen poursuit ainsi ses recherches du côté des Gunners après le prêt peu convaincant d’Ethan Nwaneri.

L’OM tente Reiss Nelson

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a formulé une offre pour Reiss Nelson, sans que la nature ou le montant de cette proposition ne soient précisés. Compte tenu de la situation contractuelle de l’ailier anglais, un transfert semble toutefois être l’hypothèse la plus probable.

Formé à Arsenal, Reiss Nelson arrive en effet à la dernière année de son contrat. Le joueur de 26 ans a déjà été prêté à quatre reprises au cours de sa carrière. La saison dernière, il évoluait notamment à Brentford, où son expérience s’est révélée mitigée avec seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues.

Une offre marseillaise insuffisante ?

Pour autant, la tentative de l’OM ne devrait pas aboutir immédiatement. D’après les informations de Foot Mercato, l’offre transmise ne devrait pas suffire pour convaincre Reiss Nelson.

Après le passage d’Ethan Nwaneri la saison dernière, peu convaincant, Marseille continue donc d’explorer la piste Arsenal. Pour l’heure, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur les négociations et aucun accord n’est annoncé.

Le dossier Reiss Nelson reste donc à suivre, alors que l’ailier anglais pourrait être libre de choisir son futur club à l’issue de la saison.