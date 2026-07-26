Mercato OM : un défenseur en prêt pour remplacer Balerdi ?

L’ Olympique de Marseille s’intéresserait à Raúl Asencio, selon les informations du média espagnol Fichajes. Le club phocéen envisagerait un prêt d’une saison assorti d’une obligation d’achat fixée à 15 millions d’euros sous certaines conditions de performance. De son côté, le Real Madrid conserverait également 25 % sur une éventuelle revente du défenseur espagnol.

L’OM étudierait une formule de prêt avec achat obligatoire

Le dossier de Raúl Asencio pourrait animer le mercato OM dans les prochains jours. D’après Fichajes, l’Olympique de Marseille a manifesté son intérêt pour le défenseur central de 23 ans, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’au 30 juin 2031 après sa prolongation en 2025.

La formule évoquée par le média espagnol reposerait sur un prêt d’une saison. L’accord comprendrait une obligation d’achat de 15 millions d’euros, activée si le joueur atteint des objectifs sportifs qui restent encore à définir. Les critères pourraient notamment concerner le nombre de matches disputés, de titularisations ou encore de minutes jouées.

Toujours selon Fichajes, l’OM prendrait également en charge l’intégralité du salaire du défenseur pendant la durée du prêt, permettant au Real Madrid de ne plus supporter cette charge salariale durant la saison.

Le Real Madrid voudrait conserver un pourcentage sur une future vente

L’un des points importants de cette éventuelle opération concernerait les conditions économiques négociées entre les deux clubs. En plus d’un transfert estimé à 15 millions d’euros, le Real Madrid souhaiterait conserver 25 % d’une future revente de Raúl Asencio.

Cette clause permettrait au club madrilène de bénéficier d’un éventuel retour financier si le défenseur prenait de la valeur après un transfert définitif à Marseille. Selon les informations relayées par Fichajes, cette formule s’inscrirait dans la stratégie du club espagnol, qui chercherait à préserver un intérêt économique sur l’avenir du joueur.

La valeur marchande de Raúl Asencio est actuellement estimée à environ 20 millions d’euros. Le montant évoqué dans cette opération serait donc inférieur à cette estimation, ce qui expliquerait la volonté du Real Madrid de conserver un pourcentage sur une future transaction.

Raúl Asencio souhaiterait continuer au Real Madrid

Malgré cet intérêt annoncé de l’Olympique de Marseille, Raúl Asencio n’aurait pas l’intention de quitter facilement le Real Madrid. Toujours selon les informations rapportées, le défenseur souhaiterait poursuivre son aventure au sein du club madrilène et se battre pour obtenir davantage de temps de jeu.

Son préparateur physique, Luiso Hernández, a récemment expliqué que le joueur travaillait afin d’arriver dans les meilleures conditions pour la préparation estivale et convaincre le staff technique.

La concurrence à son poste pourrait toutefois peser dans la réflexion du club espagnol. Un prêt offrirait davantage de continuité sportive au joueur, même si l’obligation d’achat ferait de cette opération un transfert quasi définitif en cas d’atteinte des objectifs fixés.

Une saison contrastée pour le défenseur espagnol

Lors du dernier exercice de Liga, Raúl Asencio a disputé 1 706 minutes avec l’équipe première du Real Madrid. Le défenseur central a inscrit deux buts sans délivrer de passe décisive.

Ces statistiques illustrent une présence régulière dans la rotation madrilène, sans pour autant s’imposer comme un titulaire indiscutable tout au long de la saison.

Aucune décision n’a encore été prise

À ce stade, aucune décision définitive n’aurait été arrêtée. D’après Fichajes, les discussions porteraient encore sur les modalités précises de l’obligation d’achat, notamment les objectifs sportifs qui déclencheraient automatiquement le transfert définitif.

Le Real Madrid devra également trancher sur l’avenir de Raúl Asencio, entre un maintien dans l’effectif pour la saison à venir ou un départ sous la forme évoquée par le média espagnol.

En l’état, ces informations proviennent de Fichajes et n’ont pas été confirmées officiellement par l’Olympique de Marseille, le Real Madrid ou l’entourage du joueur.