Mercato OM : Un départ à 15M pour Aguerd ?

Un an à peine après son arrivée à Marseille, Nayef Aguerd pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations de La Provence, relayées ce matin, le sujet d’un possible départ du défenseur marocain refait surface à l’OM.

Un choix de Benatia peu convaincant…

Arrivé en provenance de West Ham contre un chèque de 23 millions d’euros, Aguerd avait rapidement pris ses marques dans la défense olympienne, avec des performances prometteuses en début de saison. Ce recrutement portait alors la marque de Medhi Benatia, à l’époque en charge du secteur sportif du club, qui voyait en l’international marocain un cadre de la défense phocéenne pour les saisons à venir.

Mais la réalité du terrain a rapidement rattrapé les ambitions du club. Les blessures sont venues freiner son élan, comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises dans sa carrière. Résultat, seulement 16 matchs de Ligue 1 et 22 rencontres toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, des statistiques jugées insuffisantes en interne pour justifier un tel investissement. Le défenseur a notamment enchaîné plusieurs pépins physiques, dont une lésion à l’aine en novembre, une blessure à la hanche fin octobre, et un traumatisme crânien en septembre.

Conséquence directe de cette accumulation de blessures : Aguerd a manqué la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Initialement convoqué par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, l’international marocain a finalement été remplacé dans la liste par Marwane Saadane juste avant le début de la compétition. Une déception que le joueur avait lui-même commentée avec lucidité, évoquant une saison particulièrement éprouvante physiquement et mentalement.

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Une clause qui échappe en partie au contrôle du club

Le dossier Aguerd a ceci de particulier qu’il ne dépend pas uniquement de la volonté de l’OM. Son contrat comporterait une clause fixée à 15 millions d’euros, obligeant le club à le laisser partir si une offre à ce montant est déposée, sous peine de devoir doubler son salaire pour le conserver. Une clause qui, selon les révélations de Foot Mercato, place la direction marseillaise dans une position pour le moins inconfortable.

Concrètement, cela signifie que l’OM pourrait être contraint de vendre un joueur qu’il souhaiterait pourtant conserver, à un prix largement inférieur à celui de son achat, soit une perte sèche d’une dizaine de millions d’euros par rapport aux 23 millions déboursés l’été dernier. À l’inverse, s’opposer à un départ impliquerait un effort salarial supplémentaire, difficilement compatible avec la politique de rigueur budgétaire menée par la nouvelle direction.

Selon @laprovence, le sujet Nayef Aguerd est récemment revenu sur le tapis, pour un éventuel départ. pic.twitter.com/6piYhgYtMU — OManiaque (@OManiaque) July 22, 2026

Des courtisans venus du Golfe, entre autres

Sur le plan de l’intérêt, plusieurs pistes émergent déjà autour du joueur de 30 ans. Des touches sont notamment évoquées du côté du Qatar et des Émirats arabes unis, confirmées plus récemment par la venue aux renseignements d’un club qatari. Ces destinations, réputées pour leur pouvoir d’achat et leurs salaires attractifs, pourraient séduire un joueur en quête de stabilité après une saison marquée par les blessures et la frustration.

Autant de pistes qui pourraient permettre à l’OM de solder ce dossier sans trop de perte financière, dans un contexte où le club doit, comme pour Aubameyang, continuer à alléger sa masse salariale. Sous la surveillance étroite de l’UEFA, l’OM doit en effet réduire la voilure cet été pour rééquilibrer ses comptes. Un exercice d’équilibriste qui semble être devenu la marque de fabrique de ce mercato marseillais version Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Un scénario qui rappelle furieusement celui d’Aubameyang, sauf que cette fois, c’est une clause contractuelle, et non la seule volonté du club, qui pourrait précipiter le dénouement. Reste à voir si une offre concrète viendra, dans les prochains jours, transformer ces rumeurs en officialisation.

Paul Laffisse