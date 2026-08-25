Mercato OM : un départ à 20 M€ vers la Premier League ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait encore s’accélérer dans les prochains jours. Selon L’Équipe, Crystal Palace a pris des renseignements approfondis sur Quinten Timber. Le milieu néerlandais de 25 ans, attiré depuis longtemps par la Premier League, pourrait devenir une cible concrète du club anglais.

Crystal Palace se renseigne sérieusement sur Timber

L’avenir de Quinten Timber à l’OM reste très incertain à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon L’Équipe, Crystal Palace a pris des renseignements auprès du club marseillais mais également auprès de l’entourage du joueur. Le club entraîné par Pierre Sage cherche à renforcer son milieu de terrain et Timber figurerait en bonne position sur sa liste.

L’international néerlandais de 25 ans pourrait être particulièrement réceptif à cette piste. Toujours selon le quotidien sportif, le joueur rêve depuis longtemps d’évoluer en Premier League, où son frère jumeau Jurriën Timber joue déjà avec Arsenal.

À ce stade, aucune offre officielle de Crystal Palace n’est toutefois annoncée.

L’OM pourrait réclamer entre 18 et 20 M€

Le dossier présente un intérêt financier évident pour Marseille. L’Équipe estime que le prix de Timber se situe autour de 18 à 20 millions d’euros. L’OM l’avait recruté seulement quelques mois plus tôt, en janvier, pour 4,5 millions d’euros plus des bonus en provenance du Feyenoord, alors qu’il ne lui restait que six mois de contrat.

Une vente dans cette fourchette permettrait donc au club olympien de réaliser une importante plus-value tout en faisant baisser sa masse salariale, deux enjeux majeurs de cette fin de mercato.

Porto s’était également intéressé au milieu néerlandais ces dernières semaines, mais cette destination ne serait désormais plus d’actualité selon L’Équipe.

Reste à savoir si Crystal Palace transformera désormais son intérêt en proposition concrète. Dans un mercato où l’OM doit encore enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir recruter, le dossier Quinten Timber pourrait rapidement devenir l’un des plus importants de cette dernière semaine.