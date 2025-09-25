Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Un départ à venir comme joker ?
Mercato OM

Mercato OM : Un départ à venir comme joker ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ulisses GARCIA of Marseille during the French Cup match between Stade Rennais and Olympique de Marseille at Roazhon Park on January 21, 2024 in Rennes, France. (Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport)

Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre, certaines opportunités demeurent en Ligue 1 grâce au dispositif du joker médical ou national. C’est dans ce cadre que le FC Nantes envisagerait de recruter un latéral gauche, selon une information révélée par Ouest-France. Les Canaris auraient pris des renseignements auprès de l’Olympique de Marseille concernant Ulisses Garcia, défenseur arrivé en janvier 2024 en provenance des Young Boys de Berne.

L’équipe dirigée par Luis Castro ne dispose que d’un seul spécialiste du poste, Nicolas Cozza, prêté par Wolfsburg. Si Fabien Centonze peut dépanner, il n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison en raison d’une blessure à l’épaule. Les dirigeants nantais cherchent donc une solution rapide et fiable pour équilibrer leur effectif. C’est dans ce contexte que le nom d’Ulisses Garcia circule.

Nantes s’active pour renforcer son couloir gauche

 

Le latéral de 29 ans, Suisso-Cap-Verdien, a signé à l’OM durant l’hiver 2024. Toutefois, ses prestations sont irrégulières, et si l’OM a exfiltré Quentin Merlin à Rennes, les recrutements de Facundo Medina et de Emerson Palmieri, arrivés de Lens et de West Ham, condamne Garcia a un temps de jeu réduit. Signe révélateur : il n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions cette saison avec Marseille.

 

Un dossier encore loin d’être bouclé

Si le FC Nantes s’intéresse bel et bien à Garcia, le transfert reste incertain. Le club de la Jonelière doit composer avec une marge de manœuvre financière limitée. De son côté, le joueur est lié à l’OM jusqu’en 2028 et affiche la volonté de se battre pour sa place.

 

A lire : 💥 OM : Dugarry applaudit De Zerbi (mais vise un problème majeur…)

 

La piste demeure donc ouverte mais fragile. Reste à savoir si les dirigeants nantais formuleront une offre concrète dans les prochains jours, ou si Ulisses Garcia poursuivra son aventure phocéenne en tentant de gagner du temps de jeu sous le maillot olympien.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823