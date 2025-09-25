Mercato OM : Un départ à venir comme joker ?

Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre, certaines opportunités demeurent en Ligue 1 grâce au dispositif du joker médical ou national. C’est dans ce cadre que le FC Nantes envisagerait de recruter un latéral gauche, selon une information révélée par Ouest-France. Les Canaris auraient pris des renseignements auprès de l’Olympique de Marseille concernant Ulisses Garcia, défenseur arrivé en janvier 2024 en provenance des Young Boys de Berne.

L’équipe dirigée par Luis Castro ne dispose que d’un seul spécialiste du poste, Nicolas Cozza, prêté par Wolfsburg. Si Fabien Centonze peut dépanner, il n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison en raison d’une blessure à l’épaule. Les dirigeants nantais cherchent donc une solution rapide et fiable pour équilibrer leur effectif. C’est dans ce contexte que le nom d’Ulisses Garcia circule.

Nantes s’active pour renforcer son couloir gauche

Le latéral de 29 ans, Suisso-Cap-Verdien, a signé à l’OM durant l’hiver 2024. Toutefois, ses prestations sont irrégulières, et si l’OM a exfiltré Quentin Merlin à Rennes, les recrutements de Facundo Medina et de Emerson Palmieri, arrivés de Lens et de West Ham, condamne Garcia a un temps de jeu réduit. Signe révélateur : il n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions cette saison avec Marseille.

🚨 Mercato (joker) : Selon Ouest-France, le FC Nantes s’intéresse à Ulisses Garcia 🇨🇭🇨🇻. Le latéral gauche de l’OM, a été rétrogradé dans la hiérarchie suite au aux recrutement de Mendina et Palmieri. Sous contrat jusqu’en 2028, il reste à voir si le dossier pourra avancer. 👀… pic.twitter.com/1FUFHPOAnQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

Un dossier encore loin d’être bouclé

Si le FC Nantes s’intéresse bel et bien à Garcia, le transfert reste incertain. Le club de la Jonelière doit composer avec une marge de manœuvre financière limitée. De son côté, le joueur est lié à l’OM jusqu’en 2028 et affiche la volonté de se battre pour sa place.

La piste demeure donc ouverte mais fragile. Reste à savoir si les dirigeants nantais formuleront une offre concrète dans les prochains jours, ou si Ulisses Garcia poursuivra son aventure phocéenne en tentant de gagner du temps de jeu sous le maillot olympien.