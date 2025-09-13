Mercato OM : Un départ officialisé !

C’est désormais officiel. Amine Harit ne portera plus le maillot de l’OM cette saison. Le meneur de jeu marocain, longtemps considéré comme indésirable par Roberto De Zerbi, quitte la Ligue 1 pour s’engager avec Istanbul Basaksehir. Un accord a été trouvé ce jeudi entre les deux clubs, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitude autour de l’avenir de l’ancien joueur de Schalke 04.

Le club turc a publié un communiqué confirmant l’arrivée du joueur en prêt avec option d’achat. Une étape importante pour le milieu offensif de 27 ans, qui cherchait un nouveau point de chute pour relancer sa carrière après des mois compliqués à Marseille.

Officiel pour Harit (prêt)! pic.twitter.com/INB3owQEVY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2025

Un prêt avec option d’achat jusqu’en 2026

L’annonce officielle est claire : « notre club a trouvé un accord avec Amine Harit, joueur du Club de Marseille, l’une des équipes de Ligue 1 française, en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur national marocain dans notre famille et lui souhaitons du succès sous notre maillot orange-bleu marine », a communiqué Istanbul Basaksehir.

Avec ce départ, l’OM allège son effectif et se sépare d’un joueur dont le temps de jeu s’annonçait fortement réduit cette saison. Malgré ses qualités techniques et son vécu européen, Harit n’était plus dans les plans de De Zerbi et apparaissait en fin de liste dans la hiérarchie offensive.

Pour Harit, ce prêt est l’occasion de retrouver du rythme et de la confiance dans un championnat compétitif où évoluent plusieurs internationaux. Istanbul Basaksehir, habitué aux compétitions européennes, lui offre un cadre idéal pour rebondir.

Côté marseillais, cette opération permet de réduire la masse salariale et de clarifier les choix de l’entraîneur, qui poursuit la reconstruction de son groupe autour de ses cadres.

Le départ de Harit vers la Turquie met donc un terme à son aventure marseillaise, au moins temporairement. Reste à savoir si l’option d’achat sera levée d’ici 2026.