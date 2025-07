Mercato OM : Un départ officialisé !

Le mercato estival s’anime du côté de l’Olympique de Marseille, et pas uniquement dans le sens des arrivées. Alors que les recrutements de CJ Egan-Riley (Burnley), Angel Gomes (Lille) et Facundo Medina (RC Lens) ont été récemment finalisés, le club phocéen poursuit le ménage dans son effectif. Ce lundi, c’est le départ de Luiz Felipe qui a été officialisé.

Arrivé en janvier 2025 en provenance d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, le défenseur italo-brésilien de 28 ans n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Fréquemment freiné par les blessures, il n’a disputé que quatre rencontres de Ligue 1 sous le maillot olympien. Une situation frustrante pour un joueur qui avait été recruté pour apporter de la solidité à l’arrière-garde marseillaise.

A lire aussi : LFP : Vers UN GROS SCANDALE ? une plainte vise Labrune, Al-Khelaïfi et d’autres présidents de club

Felipe libéré de son contrat !

Après seulement six mois au Vélodrome, Luiz Felipe a été libéré de son contrat par l’OM. Il rebondit en Liga, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué avec le Betis Séville entre 2022 et 2024. Ce lundi, le Rayo Vallecano a annoncé sa signature dans un communiqué : « Le Rayo Vallecano de Madrid et Luiz Felipe ont conclu un accord qui verra le joueur rejoindre notre équipe. Le défenseur central a une longue carrière à la SS Lazio, où il a joué cinq saisons. Il connaît également la Liga, ayant joué pour le Real Betis lors des saisons 2022/23 et 2023/24. Il rejoint désormais le Rayo Vallecano après une saison à l’Olympique de Marseille. Bienvenue, Luiz Felipe ! »

✍️ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞, nuevo jugador del Rayo Vallecano 🔗 https://t.co/fAB7mwkkFd pic.twitter.com/Vh1CtcsUAK — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 7, 2025

Ce départ s’ajoute à ceux déjà actés de Luis Henrique (vendu à l’Inter Milan), Amar Dedic (retour à Salzbourg) et Chancel Mbemba, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

L’OM poursuit donc sa restructuration défensive, avec une volonté claire de renouveler en profondeur son arrière-garde pour la saison à venir.