Mercato OM : un départ se précise en coulisses, une vente déjà envisagée

Un mouvement pourrait déjà être acté en interne du côté de l’Olympique de Marseille. Le dossier Ulisses Garcia semble en effet se diriger vers une issue claire.

Prêté à US Sassuolo lors du dernier mercato hivernal, le latéral gauche s’est rapidement imposé en Serie A. Titulaire régulier sous les ordres de Fabio Grosso, il a enchaîné les performances solides, au point de convaincre ses dirigeants.

Selon Quotidiano Sportivo, la tendance serait désormais à une levée de l’option d’achat, estimée à environ 3 millions d’euros. Une information qui confirme que l’avenir du joueur pourrait définitivement s’écrire en Italie.

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Arrivé en cours de saison, Garcia a su s’adapter rapidement au championnat italien, disputant plusieurs rencontres consécutives comme titulaire. Un élément qui aurait pesé dans la réflexion de Sassuolo, actuellement en position confortable au classement.

Du côté de Marseille, ce départ serait également bien accueilli. Comme le souligne Le Phocéen, le club cherche à ajuster sa masse salariale dans un contexte économique surveillé. Une vente permettrait donc à la fois de récupérer une indemnité et d’alléger les charges.

Recruté pour environ 4 millions d’euros en 2024, Ulisses Garcia pourrait ainsi tourner la page OM dès cet été.