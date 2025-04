Mercato OM : Un doute concernant l’avenir d’un titulaire de De Zerbi ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans une relative discrétion, Amir Murillo s’est imposé comme un élément important de l’effectif marseillais cette saison. Reconverti dans un rôle de défenseur central droit par Roberto De Zerbi, le joueur panaméen de 29 ans a su convaincre, malgré les doutes initiaux.

Murillo a récemment prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2028, preuve de la confiance du club dans son potentiel. Mais selon les informations du média Futbol Centroamérica, un départ n’est pas à exclure cet été. Le joueur envisagerait d’étudier toute offre intéressante, si celle-ci correspond à ses attentes sportives et personnelles. « Il connaît sa valeur et combien tout lui coûte », peut-on lire dans l’article. Bien qu’il se sente bien à Marseille, Murillo serait attentif aux opportunités qui pourraient se présenter lors du prochain mercato. « Il est prêt à envisager d’autres propositions si celle de son lieu de travail actuel ne le convainc pas ».

A lire : OM : Un casse-tête ? De Zerbi n’a pas le choix face à Monaco !

Murillo ne ferme pas la porte à un départ cet été ?

Una locura este dato… 🤯 Olympique Marsella sin Michael Amir Murillo🇵🇦 (por lesión):

☝🏻Tres partidos (J25, J26, J27)

❌ TRES DERROTAS Olympique Marsella en el regreso del panameño:

☝🏻 Titular y jugando todo el partido

✅ VICTORIA Datos, no opiniones. pic.twitter.com/RyzYGbDEHd — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) April 7, 2025

L’ancien joueur d’Anderlecht a su déjouer les pronostics. « Il est arrivé à Marseille pour montrer de quoi il était capable, même si une grande partie des supporters pensaient qu’il allait juste rester en marge ». Grâce à ses performances solides, il a gagné le respect de ses coéquipiers et l’estime du staff technique. « Son effort et son efficacité lui ont valu le respect de ses coéquipiers et lui ont assuré une place dans le cœur de chaque supporter ».

Actuellement deuxième du championnat, l’OM reste loin du Paris Saint-Germain, leader avec 22 points d’avance après 28 journées. Une situation qui reflète les disparités du championnat français cette saison. La trajectoire de Murillo, saluée par les médias et soutenue par les fans, illustre l’importance de sa contribution à l’effectif marseillais. « Il a changé tout ce qu’il touchait, notamment avec son retour sur les terrains après sa dernière blessure », souligne encore Futbol Centroamérica.

Son avenir pourrait donc se décider dans les prochains mois, selon les sollicitations et la stratégie de l’OM sur le marché des transferts.