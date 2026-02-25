Mercato OM : Un duel avec Paris FC pour un jeune talent de Ligue 1

Le dossier Ismaël Kamissoko prend une nouvelle dimension. Suivi de près par l’Olympique de Marseille, le jeune milieu malien de 16 ans attire désormais l’attention d’un concurrent direct : le Paris FC. Une concurrence révélée par L’Équipe puis confirmée par But!.

L’OM en avance, mais…

À la Commanderie, le nom de Kamissoko circule depuis plusieurs semaines. Le profil du jeune milieu a été étudié avec attention par la cellule de recrutement marseillaise, qui aurait même pris un léger avantage dans la phase d’évaluation. Ce travail en amont s’inscrit dans une stratégie de détection précoce des talents à fort potentiel.

Mais la donne a évolué. Selon les dernières informations, le Paris FC est entré dans la course et entend bien jouer sa carte. Séduit par les rapports établis sur le joueur, le club francilien a intensifié son intérêt, relançant la bataille pour s’attacher les services du jeune Malien.

Un profil déjà très courtisé

Kamissoko est décrit comme un milieu doté d’une patte gauche « rare ». Sa qualité technique, sa frappe lourde et sa capacité à faire la différence sur coups de pied arrêtés séduisent les recruteurs. À cela s’ajoutent une lecture du jeu avancée et une maturité notable pour son âge.

Dans un marché des jeunes talents toujours plus compétitif, le duel entre l’OM et le Paris FC ne fait peut-être que commencer.