Mercato OM : Un dynamiteur de Ligue 1 dans le viseur ?

L’OM vise la deuxième place afin de jouer la ligue des Champions la saison prochaine. Medhi Benatia et son équipe travaille déjà sur la restructuration de l’effectif, un nom revient celui de Moses Simon, l’ailier gauche dynamiteur du FC Nantes.

Moses Simon pourrait bien disputer sa dernière saison sous les couleurs du FC Nantes. L’attaquant nigérian, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, pourrait changer de club dès l’été prochain, après cinq années passées en Ligue 1. Arrivé en 2020, Moses Simon est rapidement devenu un joueur clé pour les Canaries, accumulant des performances impressionnantes. Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, confirmant ainsi son importance dans l’équipe nantaise.

L’OM vise Moses Simon ?

À 29 ans, le joueur semble en quête de nouveaux horizons, et un départ vers l’Italie semble de plus en plus probable. Selon des informations exclusives, l’AS Roma serait particulièrement intéressée par ses services. Le club italien, actuellement en pleine construction sous la direction de Claudio Ranieri, apprécierait les qualités de Moses Simon et envisagerait de l’enrôler dès l’été prochain pour renforcer son attaque.

Toutefois, la concurrence pour Moses Simon s’annonce féroce. Plusieurs clubs français, tels que l’OGC Nice et surtout l’Olympique de Marseille, ont déjà manifesté un intérêt pour l’ailier nigérian. Cependant, le joueur de 29 ans aurait l’ambition de découvrir un nouveau championnat après plusieurs saisons passées en France. Dans ce contexte, l’AS Roma semble une option sérieuse pour celui qui a évolué précédemment à La Gantoise et Levante.

Il serait intéressant de noter que Moses Simon est estimé à environ 12 millions d’euros sur Transfermarkt, mais pourrait quitter Nantes pour un montant avoisinant les 6 millions d’euros. Un transfert en Serie A pourrait donc être une opportunité tant pour le joueur que pour le FC Nantes, qui chercherait à capitaliser sur son départ tout en continuant à reconstruire son effectif pour les saisons à venir. L’été prochain s’annonce donc crucial pour l’avenir de Moses Simon et pourrait marquer un tournant dans sa carrière.