Mercato OM : Un espoir (présent en Côte d’Ivoire) visé par deux clubs belges !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2022, Jelle Van Neck pourrait retrouver la Belgique lors de ce mercato estival. Selon Het Nieuwsblad, OH Leuven et le KV Mechelen s’intéressent au gardien de 22 ans, qui entre dans la dernière année de son contrat avec le club marseillais.

Deux clubs de Jupiler Pro League sur les rangs

L’avenir de Jelle Van Neck pourrait s’écrire loin de Marseille. D’après Het Nieuwsblad, le portier belge figure sur les tablettes de OH Leuven et du KV Mechelen, deux clubs de Jupiler Pro League en quête d’un renfort au poste de gardien.

Formé au Club Bruges, Van Neck avait rejoint l’OM durant l’été 2022 avec l’objectif de poursuivre sa progression. Depuis son arrivée, il a principalement évolué avec l’équipe réserve et n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle avec l’équipe première.

Selon Het Nieuwsblad, sa situation contractuelle pourrait favoriser un départ. Le gardien de 22 ans attaque en effet la dernière année de son bail avec l’Olympique de Marseille, tandis que ses perspectives de temps de jeu semblent limitées.

Un dossier encore dépendant de plusieurs départs

Toujours selon Het Nieuwsblad, OH Leuven envisage cette piste en prévision d’un possible départ de son gardien Tobe Leysen, malgré l’arrivée récente de Dani van den Heuvel. De son côté, KV Mechelen réfléchirait également à un renfort alors que la collaboration avec Ortwin De Wolf semblerait arriver à son terme.

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Le média belge précise toutefois que les deux clubs doivent d’abord libérer de la place dans leur effectif avant d’envisager des démarches concrètes. À ce stade, aucun accord ni aucune négociation avancée n’ont été rapportés.

Pour l’OM, un départ de Jelle Van Neck permettrait de clarifier la situation d’un joueur qui n’a pas réussi à franchir le cap vers l’équipe professionnelle depuis son arrivée. Selon Het Nieuwsblad, un retour en Belgique constitue aujourd’hui une possibilité crédible, mais le dossier reste conditionné aux mouvements qui interviendront d’abord à OH Leuven et au KV Mechelen.