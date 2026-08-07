Mercato OM : un gros club débarque dans le dossier Nayef Aguerd ?

Nayef Aguerd est désormais une piste étudiée par Naples, selon Gianluca Di Marzio. Le défenseur de l’OM serait une alternative à Benoît Badiashile, toujours ciblé par le club italien. La Real Sociedad est également déjà en négociations pour le joueur marocain.

Naples pense à Aguerd

Le mercato de l’OM pourrait encore bouger concernant Nayef Aguerd. D’après Gianluca Di Marzio, Naples travaille sur le dossier du défenseur marocain comme alternative à Benoît Badiashile.

Le club italien poursuit en parallèle les discussions avec Chelsea pour le défenseur français. Naples souhaite obtenir un prêt, avec un droit d’achat pouvant devenir obligatoire sous certaines conditions.

Mais les dirigeants napolitains étudient donc également la piste Aguerd, sans qu’un accord ne soit annoncé à ce stade. Un bon moyen de pression sur Chelsea…

La Real Sociedad déjà en négociations

Nayef Aguerd est également suivi par la Real Sociedad. Selon Di Marzio, le club espagnol est déjà en négociations pour le défenseur de l’Olympique de Marseille.

Pour Naples, l’opération envisagée serait elle aussi basée sur un prêt payant avec option d’achat.

Le dossier reste donc ouvert. Aguerd apparaît comme une alternative pour Naples, tandis que la Real Sociedad travaille déjà sur sa venue. Aucune des deux pistes n’a toutefois abouti à un accord définitif selon les informations disponibles.