Mercato OM : Un gros club relance Leonardo Balerdi ?

Leonardo Balerdi continue d’attirer les convoitises. D’après les informations de JuventusNews24, le défenseur central de l’OM figure parmi les pistes étudiées par la Juventus pour renforcer son arrière-garde lors de ce mercato estival. Le média italien explique que le club turinois travaille actuellement sur plusieurs dossiers défensifs et que le nom de l’international argentin est toujours apprécié en interne. Déjà observé lors de précédentes fenêtres de transferts, le défenseur argentin ferait une nouvelle fois partie de la liste des candidats envisagés par les dirigeants bianconeri.

Un dossier lié à une autre opération…

Selon la même source, l’intérêt de la Juventus pourrait toutefois dépendre de l’évolution du dossier Muharemovic. En cas d’échec sur cette piste, le club italien disposerait d’une enveloppe supplémentaire pour se tourner vers d’autres profils, dont celui du capitaine marseillais.

La Juventus suivrait également Jhon Lucumí, mais les exigences financières de Bologne compliqueraient les discussions. Dans ce contexte, Leonardo Balerdi apparaît comme une alternative crédible aux yeux du club turinois.

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Reste à savoir si l’histoire d’amour entre Leonardo Balerdi et la cité phocéenne touchera à sa fin cet été. Entre l’intérêt réel de la Juventus, la nécessité pour le club marseillais de dégraisser sa masse salariale, et l’attachement du joueur à un club où il s’est révélé, plusieurs scénarios restent envisageables. Une chose est sûre : le dossier Balerdi promet d’animer les prochaines semaines du mercato phocéen, et son dénouement pourrait bien dessiner les contours de la nouvelle défense marseillaise pour la saison à venir.

Paul Laffisse