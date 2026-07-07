Mercato OM : un international islandais ciblé pour renforcer l’attaque ?

Selon le quotidien italien La Nazione, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent de près Albert Gudmundsson. L’attaquant international islandais de 29 ans figurerait parmi les pistes étudiées par le club marseillais pour renforcer son secteur offensif cet été.

L’OM continue d’explorer le marché des attaquants. D’après La Nazione, le club olympien s’est renseigné sur Albert Gudmundsson, actuellement sous contrat avec le Genoa et qui a évolué en prêt à la Fiorentina lors de la saison 2024-2025. Le quotidien italien précise que Marseille figure parmi les prétendants aux côtés de l’Atalanta, Bournemouth et Aston Villa.

L’OM cité parmi les clubs intéressés

Selon La Nazione, la Fiorentina souhaite désormais accélérer sur ce dossier afin de conserver Gudmundsson. Le média italien explique toutefois que la concurrence s’annonce importante.

Toujours d’après La Nazione, l’OM suit la situation de l’international islandais dans l’optique de renforcer son attaque. Le quotidien italien ajoute que le club marseillais serait attentif à l’évolution du dossier de Mason Greenwood, dont un départ vers la Roma ou l’Atlético de Madrid est évoqué. À ce stade, cette éventualité n’a toutefois pas été officialisée.

Un profil confirmé en Serie A

Âgé de 29 ans, Albert Gudmundsson s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus en vue de Serie A ces dernières saisons. Capable d’évoluer en soutien de l’attaquant, sur les ailes ou dans un rôle plus axial, l’international islandais se distingue par sa polyvalence.

Selon La Nazione, plusieurs clubs européens suivent également sa situation, ce qui pourrait rapidement faire évoluer le dossier au cours du mercato estival.

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Pour l’heure, aucune offre officielle de l’Olympique de Marseille n’a été annoncée et le club n’a pas communiqué sur un éventuel intérêt pour Gudmundsson. En l’état, il s’agit d’une information rapportée par La Nazione, qui évoque un simple intérêt et des renseignements pris par le club marseillais, sans accord ni négociation officielle annoncés.