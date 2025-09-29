Mercato OM : un jeune attaquant de 18 ans visé ?

Le mercato de l’OM n’est jamais calme, même en période de saison régulière. Selon les informations du 10 Sport, le club phocéen suivrait avec attention le profil de Mathys Detourbet, jeune attaquant de l’ESTAC, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 2.

Formé à Troyes, Mathys Detourbet n’a que 18 ans et dispute déjà sa deuxième saison au niveau professionnel. Lancé en Ligue 2 lors de l’exercice 2024-2025 avec 13 apparitions, il a enchaîné depuis sept convocations consécutives en championnat depuis le début de la saison 2025-2026.

Une progression remarquée en Ligue 2

Le week-end dernier, il était encore dans le groupe lors de la victoire troyenne sur la pelouse du Red Star (1-3). Entré en fin de match contre Annecy (3-1), l’attaquant confirme la confiance placée en lui par le staff de l’ESTAC. Son contrat, prolongé jusqu’en 2028, prouve la volonté du club champenois de s’appuyer sur lui dans la durée.

L’AS Rome déjà intéressée

Mathys Detourbet | Reupload pic.twitter.com/xyB1U8fSdM — 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐋𝐈𝐄𝐔𝐒𝐀𝐑𝐃 (@CompsJeune) September 15, 2025



La trajectoire du joueur ne laisse pas indifférent. L’été dernier, l’AS Rome a même formulé une offre estimée à près de 10 millions d’euros pour l’attirer en Serie A. Une tentative repoussée par l’ESTAC, désireux de conserver son joyau offensif encore quelques saisons. Le club italien reste cependant attentif à son évolution.

L’OM et le LOSC se positionnent

Selon les informations du 10 Sport, l’OM et le LOSC suivent désormais avec une grande attention la progression du joueur. À Marseille, la densité offensive rendrait son intégration immédiate compliquée, mais l’idée d’un recrutement suivi d’un prêt pourrait être envisagée. Le cas de Matthis Abline, devenu inabordable sur le marché, incite les dirigeants marseillais à anticiper sur les talents émergents.

Avec un contrat longue durée et des clubs déjà intéressés en France comme à l’étranger, l’avenir de Mathys Detourbet s’annonce disputé. Si l’ESTAC souhaite le garder encore, il sera difficile de résister longtemps aux sollicitations. L’OM, en quête de jeunes talents à fort potentiel, pourrait donc accélérer son dossier dans les prochains mois pour éviter une nouvelle surenchère.

