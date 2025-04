Mercato OM : Un jeune attaquant visé (fils d’une légende du foot africain) ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse à un jeune joueur prometteur qui porte un nom bien connu des supporters. À seulement 16 ans, Hussein Mido, fils de l’ancien attaquant marseillais Mido, attire l’attention du club phocéen. Le jeune joueur évolue actuellement au sein du Zamalek SC, l’un des clubs les plus réputés d’Égypte.

L’information a été confirmée par son père, Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid Wasfy, plus connu sous le nom de Mido, qui a porté les couleurs de l’OM lors de la saison 2003-2004. Dans une déclaration relayée par le média spécialisé King Fut, l’ancien international égyptien a précisé : « L’Olympique de Marseille surveille de près mon fils Hussein. »

Cette déclaration confirme que l’OM garde un œil attentif sur le développement du jeune attaquant, formé dans l’un des meilleurs centres du pays. Ce suivi témoigne de la volonté du club marseillais de continuer à investir sur de jeunes profils à fort potentiel, dans la lignée de sa politique de recrutement orientée vers l’avenir.

