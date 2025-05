Mercato OM : Un latéral anglais pour venir concurrencer Murillo ?

Le défenseur anglais Max Aarons, actuellement sous contrat avec Bournemouth, est dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. À la recherche d’un renfort sur le flanc droit, le club phocéen suit de près la situation du joueur de 25 ans, actuellement prêté au Valence CF.

Prêté en janvier dernier à Valence, Max Aarons n’a disputé que 204 minutes sous les ordres de Carlos Corberan. Malgré ce faible temps de jeu, réparti sur trois matchs, le latéral a laissé entrevoir ses qualités, notamment sa vitesse et son profil offensif. Des atouts qui plaisent à plusieurs formations de Liga, comme le Séville FC et le Real Betis, tous deux intéressés par un prêt pour la saison prochaine. Toutefois, selon Football España, il est « très peu probable que Séville ou le Betis soient disposés à envisager un transfert permanent pour Aarons à ces niveaux de prix », en raison de contraintes budgétaires.

Le club espagnol de Valence, qui disposait d’une option d’achat de 9 millions d’euros, a décidé de ne pas la lever. La porte semble donc ouverte pour un nouveau départ cet été. Aarons a néanmoins apprécié son passage à Valence…

#VCF are unlikely to execute their buy option on Max Aarons. #afcb pic.twitter.com/qOFNwkq6hI

— Football España (@footballespana_) April 30, 2025