Mercato OM : Un lofteur très apprécié en Italie !

De retour à l’Olympique de Marseille après un prêt de six mois au Stade Rennais, Ismaël Koné ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 22 ans n’a pas été convoqué pour le stage de présaison aux Pays-Bas, un signal fort envoyé par le nouvel entraîneur marseillais.

L’international canadien, arrivé l’été dernier en provenance de Watford pour environ 8 millions d’euros, peine à s’imposer sur la scène européenne. Prêté à Rennes en janvier, il a disputé 14 matchs de Ligue 1 sans véritablement convaincre. Son retour à Marseille n’a pas changé la donne.

Selon les informations du journaliste italien Mirko Di Natale, plusieurs clubs de Serie A ont manifesté leur intérêt pour le joueur. Bologne, Parme, Sassuolo et l’AS Roma suivent de près sa situation. La piste de la Juventus n’est en revanche pas d’actualité, le nom de Koné n’étant jamais apparu dans les discussions liées à un éventuel départ de Timothy Weah.

‼️ESCL.#Bologna, #Parma e #Sassuolo le squadre italiane (oltre la #Roma) presenti su Ismaël Koné in uscita dall’#OM. C’è interesse anche da parte di club inglesi e francesi. Valutazione tra i 10 e i 15mln €. La #Juve non c’è, il suo nome non è venuto fuori nei contatti per… pic.twitter.com/sgIOyaHtCe

— Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 25, 2025