Mercato OM : Un milieu offensif colombien pour cet hiver ?

L’Olympique de Marseille se montre actif sur le marché des transferts et surveillerait de près la situation de Jorge Carrascal. Selon les informations de la journaliste brésilienne Monica Alves, le club phocéen figure parmi les prétendants de l’international colombien, aux côtés de Newcastle et de la Juventus. À 27 ans, le joueur de Flamengo pourrait correspondre au profil recherché par l’OM pour renforcer le lien entre le milieu de terrain et l’attaque, un secteur identifié comme prioritaire par la direction sportive.

Dans un contexte de mercato hivernal particulièrement animé, l’intérêt de l’Europe pour les joueurs évoluant au Brésil s’intensifie. Carrascal s’inscrit dans cette dynamique, avec un profil technique qui attire l’attention de plusieurs clubs majeurs.

Carrascal, une piste sérieuse pour l’OM

Comme l’a révélé Monica Alves, l’OM fait partie des clubs qui suivent la situation de Jorge Carrascal. Le Colombien évolue actuellement à Flamengo, où il a été un acteur important du récent doublé historique du club brésilien, avec une victoire en Copa Libertadores et en championnat national, information relayée par Sky Sports.

Sur le plan du jeu, Carrascal est reconnu pour sa capacité à évoluer entre les lignes. Sa polyvalence lui permet d’occuper plusieurs postes : milieu offensif axial ou ailier. Sa qualité de contrôle de balle, sa créativité et sa vision du jeu en font un profil recherché pour dynamiser les transitions offensives. À Marseille, il pourrait naturellement s’inscrire comme un élément de liaison entre le milieu de terrain et l’attaque, un rôle clé dans les systèmes modernes.

ASSIST from Jorge Carrascal to give Flamengo the 1-0 and the league title today if this result stands! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/h2vykmZZCR — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) December 4, 2025



Malgré des interrogations sur son intensité globale, le joueur se distingue par un pressing actif sans ballon et une réelle implication défensive, des qualités appréciées dans un championnat exigeant comme la Ligue 1.

Concurrence européenne et stratégie de Flamengo

L’OM n’est pas seul dans ce dossier. Newcastle United suit également le joueur de près, tandis que la Juventus figure elle aussi parmi les clubs cités par Monica Alves. Cette concurrence renforce l’attractivité du dossier Carrascal, dont la cote a sensiblement augmenté ces derniers mois auprès des recruteurs européens. Le Colombien passé par River avait atterri en Russie, il a rejoint Flamengo l’été dernier pour 12.5M€.

La fin de la saison brésilienne ouvre une période propice aux négociations. Flamengo s’attend, selon les informations disponibles, à un mercato animé et devra gérer l’intérêt grandissant pour plusieurs de ses cadres. Le club brésilien, malgré sa solidité financière, anticipe une forte pression sur le marché.