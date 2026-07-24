Mercato OM : Un milieu offensif présent au Mondial dans le viseur !

L’ OM s’intéresse au profil de Keito Nakamura, selon les informations de La Provence. L’ailier japonais du Stade de Reims dispose d’un bon de sortie, une situation qui pourrait faciliter un transfert cet été si les conditions financières sont réunies. Le dossier reste toutefois à un stade préliminaire, alors que le club marseillais poursuit sa réflexion pour renforcer son secteur offensif.

L’OM se renseigne sur Keito Nakamura

Après plusieurs mouvements dans le sens des départs, le mercato de l’OM commence progressivement à s’animer dans le sens des arrivées. D’après La Provence, le club olympien a pris des renseignements sur Keito Nakamura, ailier du Stade de Reims, afin d’évaluer la faisabilité d’une éventuelle opération.

À 25 ans, l’international japonais présente un profil offensif capable d’évoluer sur les ailes. Cette piste intervient dans un contexte où le secteur offensif marseillais doit être renforcé après les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, respectivement partis à Fenerbahçe et au Deportivo La Corogne.

À ce stade, aucune offre n’a été évoquée. Les informations disponibles indiquent uniquement que l’OM s’est renseigné sur la situation du joueur.

Une saison réussie avec Reims et un Mondial convaincant

Keito Nakamura reste sur une saison aboutie avec le Stade de Reims. L’ailier japonais a inscrit 14 buts en Ligue 2, confirmant son importance dans le dispositif champenois.

L’attaquant a également participé à la Coupe du monde 2026 avec le Japon. International à 29 reprises pour 11 buts, il a été titularisé à quatre reprises durant la compétition et a trouvé le chemin des filets face aux Pays-Bas lors de la phase de groupes.

Des performances qui contribuent à maintenir sa cote sur le marché des transferts, alors que plusieurs clubs suivent son évolution.

Un bon de sortie, mais un dossier qui dépendra du prix

Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en 2028, Keito Nakamura disposerait d’un bon de sortie. Selon La Provence, son transfert pourrait être valorisé autour de 15 millions d’euros.

Le club rémois avait investi 12 millions d’euros pour le recruter en provenance du LASK, en Autriche, lors de l’été 2023. Cette valorisation représente un élément important dans un dossier qui pourrait s’avérer complexe pour les finances marseillaises.

Le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour, a confirmé que le joueur pouvait quitter le club si toutes les parties trouvaient un accord. « On a un accord moral avec lui, il a un bon de sortie mais encore faut-il que le joueur soit satisfait et que le Stade de Reims s’y retrouve aussi », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Union.

Une piste à suivre pour l’OM

L’intérêt de l’OM pour Keito Nakamura s’inscrit dans la recherche de solutions offensives pour la saison à venir. Le profil de l’international japonais correspond à un joueur expérimenté, habitué au football français et capable d’apporter de la percussion sur les côtés.

Pour autant, le dossier reste conditionné à plusieurs paramètres, notamment le coût d’un éventuel transfert. Avec une estimation d’environ 15 millions d’euros, le Stade de Reims ne compte pas brader son joueur, même si un accord de principe existe concernant son départ.

En l’état, Keito Nakamura figure parmi les profils étudiés par la direction marseillaise. Reste désormais à savoir si cet intérêt se traduira par une offensive concrète dans les prochaines semaines.