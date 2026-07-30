Mercato OM : un nouveau latéral droit ciblé !

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer le couloir droit de sa défense. Selon le média italien GianlucaDiMarzio.com, le club marseillais a pris des renseignements auprès du Dinamo Zagreb concernant Moris Valinčić, également suivi par l’Inter Milan et Naples.

L’OM se renseigne sur Moris Valinčić

Le poste de latéral droit reste l’un des chantiers identifiés par Bruno Genesio durant ce mercato estival. Dans cette optique, l’Olympique de Marseille étudierait désormais la situation de Moris Valinčić, l’un des joueurs importants du Dinamo Zagreb.

Selon GianlucaDiMarzio.com, la direction olympienne aurait pris des renseignements auprès du club croate afin de connaître les conditions d’une éventuelle opération. À ce stade, aucune offre, aucun accord ni aucune négociation avancée ne sont annoncés entre les deux formations.

Né en 2002, Moris Valinčić évolue principalement au poste de latéral droit. Son profil attire également l’attention de deux clubs italiens majeurs : l’Inter Milan et Naples. L’OM devra donc composer avec une concurrence importante si son intérêt se transforme en démarche concrète.

Une prestation remarquée en Ligue des champions

Le défenseur croate vient de se mettre en évidence avec le Dinamo Zagreb lors des tours préliminaires de la Ligue des champions. Après un match nul à l’aller contre Thoune, le club croate s’est imposé à domicile lors de la rencontre retour.

D’après la même source, Valinčić a été désigné homme du match après avoir délivré une passe décisive puis inscrit le but de la victoire en prolongation. Une performance qui confirme son importance dans l’effectif dirigé par Mario Kovačević. L’intérêt marseillais reste pour le moment au stade des renseignements. Le dossier dépendra notamment des exigences du Dinamo Zagreb et de l’évolution des pistes suivies par l’Inter et Naples.