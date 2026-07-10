Mercato OM : un premier départ ce weekend ? (spoilier : ce n’est pas Greenwood !)

Hamed Junior Traoré devrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa est désormais tout proche de finaliser l’arrivée du milieu offensif ivoirien. De son côté, Foot Mercato annonce qu’un accord total a été trouvé entre les deux clubs autour d’un prêt avec option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Le Genoa touche au but pour Traoré

Le dossier Hamed Junior Traoré semble entrer dans sa phase finale. D’après Gianluca Di Marzio, le Genoa est très proche de conclure l’opération après plusieurs semaines de discussions entre les différentes parties. Le club italien espère finaliser le transfert d’ici la fin de la semaine.

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement un an, le milieu de 26 ans s’apprête ainsi à retrouver la Serie A. Ancien joueur de Sassuolo et de Naples, il pourrait rapidement intégrer l’effectif dirigé par Patrick Vieira au Genoa.

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Un prêt avec option d’achat à plus de 8 M€

Selon Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre l’OM et le Genoa. Les deux clubs se seraient entendus sur un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

Cette formule permettrait au club italien de limiter son investissement immédiat tout en conservant la possibilité de recruter définitivement le joueur à l’issue de la saison. Pour l’Olympique de Marseille, cette opération offrirait également une réduction de la masse salariale, avec la perspective d’un transfert définitif si l’option d’achat est levée.



À ce stade, ni l’OM ni le Genoa n’ont officialisé l’opération. Les informations concernant la formule du transfert proviennent de Foot Mercato, tandis que Gianluca Di Marzio indique que le club italien espère finaliser le dossier dans les prochains jours.

Ce départ constituerait une nouvelle étape dans le mercato estival marseillais, alors que plusieurs mouvements sont encore attendus avant la reprise de la saison.