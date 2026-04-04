Mercato OM : Un prix cassé pour Hojbjerg ?

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg à l’OM semble plus incertain que jamais à l’approche du mercato estival. Arrivé avec l’étiquette d’un cadre expérimenté, l’international danois de 30 ans pourrait bien tourner la page marseillaise après une seule saison dans la cité phocéenne. Une hypothèse qui prend de l’ampleur ces derniers jours, notamment en raison de l’intérêt persistant de plusieurs cadors italiens.

Selon les informations du Corriere dello Sport, Pierre-Emile Højbjerg figure toujours sur les tablettes de la Juventus Turin, déjà intéressée l’été dernier puis lors du mercato hivernal. À l’époque, le milieu défensif avait fait le choix de s’inscrire dans la durée avec l’OM, privilégiant la stabilité et un rôle central dans le projet marseillais. Mais la donne pourrait évoluer dans les prochaines semaines.

12M€ pour Hojbjerg

En effet, la concurrence italienne s’intensifie puisque l’AS Rome et l’Inter Milan surveillent également la situation du joueur. Trois clubs historiques de Serie A prêts à saisir une opportunité sur le marché, dans un contexte où l’expérience et le profil tactique de Pierre-Emile Højbjerg séduisent toujours autant. Sa capacité à récupérer des ballons, organiser le jeu et encadrer un vestiaire en fait une cible crédible pour des équipes en quête de leadership.



Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, le Danois dispose théoriquement d’une certaine sécurité. Pourtant, la position du club marseillais aurait évolué. Longtemps fermé à un départ, le board olympien serait désormais plus ouvert à une négociation. Toujours d’après la presse italienne, une offre avoisinant les 12 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre les dirigeants, alors que des montants bien supérieurs étaient évoqués il y a encore quelques mois.

Reste à savoir quelle sera la décision du joueur. Attaché à son rôle à l’OM, mais conscient des opportunités sportives offertes par la Serie A, le milieu danois pourrait être tenté par un nouveau défi. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives dans ce dossier, qui pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato marseillais.