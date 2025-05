Mercato OM : Un sacré concurrent débarque dans le dossier Facundo Medina !

Alors que le mercato estival approche, l’avenir de Facundo Medina continue d’alimenter les spéculations. Le défenseur central du RC Lens, sous contrat jusqu’en 2026, attire l’attention de plusieurs clubs européens, notamment l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid, comme l’indiquent les dernières informations de Mundo Deportivo.

L’intérêt de l’OM pour l’international argentin n’est pas nouveau. Le club phocéen suit le joueur depuis l’hiver dernier. Medhi Benatia, conseiller sportif du club, a confirmé cet intérêt sur RMC : « C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. On en a parlé, c’est une piste que l’on regarde. »

Facundo Medina, 25 ans, possède une solide expérience en Ligue 1, où il s’est imposé comme un élément clé du RC Lens. Doté de bonnes relances, d’un jeu de tête efficace et d’une agressivité maîtrisée, il correspond au profil recherché par les dirigeants olympiens. Sa valeur est estimée entre 20 et 25 millions d’euros, un montant qui pourrait s’inscrire dans les capacités financières de Pablo Longoria et Medhi Benatia cet été.

L’Atlético de Madrid également positionné sur Medina !

Mais l’Atlético de Madrid est venu s’immiscer dans ce dossier. Le club madrilène, en quête de renforts défensifs pour la saison prochaine, voit en Medina une cible prioritaire. Mundo Deportivo indique que Diego Simeone apprécie son style de jeu, sa mobilité et son tempérament. L’Argentin est aussi une option plus abordable que Cristian Romero (Tottenham), une piste jugée aujourd’hui inaccessible pour des raisons économiques.

En parallèle, River Plate serait également sur les rangs pour rapatrier le joueur formé en Argentine. Pour l’instant, Medina n’a pas pris de décision sur la suite de sa carrière. Malgré les rumeurs persistantes et les hypothétiques accords évoqués ces dernières semaines, aucun élément concret ne permet de trancher sur son avenir.

La course à la signature de Facundo Medina est donc lancée, et l’OM devra faire face à une concurrence redoutable, notamment venue de Liga. Le dénouement pourrait intervenir dans les prochaines semaines, à mesure que s’ouvre un mercato qui s’annonce agité.