Mercato OM : Un top club européen s’invite dans le dossier Joel Ordóñez !

L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Joel Ordóñez, mais un poids lourd européen vient s’immiscer dans les discussions. Selon les informations du média espagnol 365 Scores, Liverpool suivrait de près le défenseur équatorien de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Club Bruges, et envisagerait même de faire de lui le successeur de Virgil van Dijk.

Le club anglais, toujours à l’affût de jeunes talents à fort potentiel, verrait en Ordóñez un profil compatible avec la Premier League et l’exigence physique du poste de défenseur central. Un intérêt qui pourrait faire monter les enchères, alors que l’OM semblait jusque-là bien avancé dans les négociations.

Mais malgré l’arrivée de ce concurrent de taille, le club phocéen garde une longueur d’avance. Toujours selon 365 Scores, le joueur aurait fait part de sa volonté de rejoindre Marseille, séduit par le projet de Roberto De Zerbi, l’ambition du club sur ce mercato et l’environnement du Vélodrome. Un atout non négligeable pour l’OM, qui a su convaincre le joueur et son entourage.

Ordóñez a choisi l’OM ?

Atentos al bombazo de @LewisSteele_ 💣🇪🇨 Liverpool se suma en la pelea por fichar al defensa ecuatoriano Joel Ordóñez. Lo buscan como reemplazo de Virgil van Dijk. pic.twitter.com/ChclYifDem — 365Scores (@365ScoresApp) August 1, 2025

Les discussions entre l’OM et Bruges se poursuivent, et un accord de principe serait proche. Le montant du transfert est estimé à 33 millions d’euros, bonus inclus. Une somme importante, qui ferait d’Ordóñez l’un des plus gros investissements de l’histoire récente du club. Bruges, conscient de l’intérêt croissant autour de son joueur, pourrait toutefois tenter de profiter de la situation pour faire grimper le prix.



Malgré cela, l’OM reste en position favorable, notamment grâce à la détermination du joueur à rejoindre la Ligue 1. À ce stade, sauf retournement majeur, Joel Ordóñez semble bien parti pour renforcer la défense marseillaise dans les prochains jours. Une arrivée qui viendrait confirmer le virage ambitieux entrepris par le club cet été.