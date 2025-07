Mercato OM : Un transfert à plus de 12M€ dans les tuyaux ?

Alors que la reprise de l’entraînement se profile à la Commanderie, Quentin Merlin ne retrouvera pas immédiatement ses coéquipiers. Comme les Espoirs anglais (CJ Egan-Riley, Jonathan Rowe), le latéral gauche marseillais est attendu à Marseille lundi prochain, après avoir disputé l’Euro Espoirs 2025 avec les Bleuets.

Capitaine lors de la demi-finale perdue face à l’Allemagne (0-3), Merlin a été un des hommes de base du sélectionneur Gérald Baticle durant le tournoi. Il s’est notamment distingué par un superbe but contre le Danemark en quarts de finale, un moment clé du parcours français. Formé au poste de milieu gauche, l’ex-Nantais a confirmé son potentiel offensif et son toucher de balle, qualités déjà visibles à l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024.

La saison écoulée aura toutefois été en dents de scie pour le joueur de 23 ans. Freiné par une blessure à la cuisse en septembre avec les Espoirs, Merlin a ensuite alterné les phases prometteuses et les performances plus poussives, notamment sur le plan défensif.

Merlin, un transfert possible !

Sur le marché, Quentin Merlin suscite l’intérêt. Si Bournemouth lui a préféré Adrien Truffert, le Borussia Mönchengladbach et d’autres clubs allemands suivent de près sa situation. En Ligue 1, c’est le Stade Rennais qui pourrait revenir à la charge pour remplacer justement Truffert.

À l’OM, l’avenir du joueur n’est pas encore tranché. Un point est prévu entre la direction et son entourage dans les jours à venir. Internement, Merlin dispose de soutiens, mais son profil attire, notamment en raison d’un salaire raisonnable et d’une valeur marchande légèrement supérieure à celle de son arrivée en janvier 2024 (plus de 12 M€).

Pour un club marseillais en quête de liquidités afin d’accélérer son mercato, un départ de Quentin Merlin pourrait représenter une solution, même si rien n’est encore acté à ce stade.