Mercato OM : une belle porte de sortie pour Pavard ?

Benjamin Pavard passe une saison devenue chaotique à Marseille. Mais un grand club européen pourrait déjà lui offrir une sortie spectaculaire cet été. Et ce scénario relancerait totalement sa carrière au plus haut niveau.

Dortmund prêt à relancer Pavard

Benjamin Pavard pourrait déjà vivre ses derniers mois autour du Vélodrome. Arrivé avec l’étiquette de recrue phare, le défenseur français n’a jamais réussi à stabiliser une équipe marseillaise plongée dans une crise sportive et institutionnelle profonde.

Alors que l’OM hésite fortement à poursuivre l’aventure, une piste inattendue prend de l’ampleur : le Borussia Dortmund suivrait de très près sa situation.

Ce qu’il s’est réellement passé

L’arrivée de Benjamin Pavard à Marseille devait symboliser le retour d’un champion du monde capable d’encadrer le projet de Roberto De Zerbi. Pendant plusieurs semaines, le pari semblait fonctionner.

Mais la dynamique s’est brutalement inversée.

Les résultats de l’OM se sont effondrés, les performances défensives ont été pointées du doigt et Pavard n’a jamais réussi à devenir le patron attendu. Malgré un temps de jeu important, ses prestations ont alterné entre séquences solides et erreurs coûteuses.

Dans ce contexte, l’option d’achat estimée à 15 millions d’euros refroidit sérieusement les dirigeants marseillais. D’autant que son retour à l’Inter Milan paraît lui aussi compliqué après un départ qui aurait laissé des tensions en interne.

C’est précisément cette situation qui attire aujourd’hui Dortmund.

Pourquoi c’est important

Le club allemand cherche activement un défenseur expérimenté capable d’évoluer dans une défense à trois. Et ce profil correspond parfaitement à Pavard. Le système mis en place par Niko Kovač représente même un argument majeur. Depuis plusieurs années, l’international français réclame un rôle axial dans une défense à trois, loin du poste de latéral qui l’a longtemps frustré.

Dortmund y voit aussi une opportunité financière intéressante.

L’Inter Milan pourrait accepter un transfert à prix réduit afin de se débarrasser d’un dossier devenu sensible. Pour le BVB, récupérer un joueur du calibre de Pavard à un coût maîtrisé représenterait un pari très attractif.

Surtout, le défenseur retrouverait un championnat qu’il connaît parfaitement après son passage au Bayern Munich.

Pavard, un problème pour l’Inter…

Le dossier reste encore loin d’être bouclé, notamment à cause du salaire de Pavard, qui devrait accepter un effort financier important pour rejoindre Dortmund.

Mais pour la première fois depuis plusieurs mois, une vraie porte de sortie crédible apparaît.

Et elle pourrait totalement changer la trajectoire d’un joueur qui semblait progressivement s’éloigner du très haut niveau européen.

Si Dortmund accélère dans les prochaines semaines, Marseille pourrait rapidement tourner la page d’un pari qui n’a jamais réellement décollé.

Ce possible transfert ressemble à une dernière occasion idéale pour Benjamin Pavard de relancer une carrière en perte de vitesse. Entre un OM en crise et un Borussia Dortmund taillé pour ses qualités, le choix pourrait vite devenir évident.