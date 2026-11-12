L’Olympique de Marseille s’intéresserait de près à Moussa Koné, jeune milieu offensif de 17 ans évoluant à Villarreal. Mais alors que des discussions avec son entourage ont été évoquées par Africafoot, une autre information du média africain pourrait compliquer le dossier : le joueur disposerait d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. Un montant qui interroge dans le contexte financier actuel de l’OM.

L’Olympique de Marseille poursuit sa réflexion sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Parmi les pistes évoquées figure Moussa Koné, surnommé « Aguya », un milieu offensif hispano-malien de 17 ans qui poursuit sa formation au Villarreal CF.

Comme nous l’évoquions sur FCM le 5 novembre↗, le média Africafoot affirme que les dirigeants marseillais ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur et que des discussions seraient engagées.

Mais un autre élément pourrait rendre l’opération particulièrement délicate.

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Une clause libératoire de 50 millions d’euros ?

Dans un entretien accordé à Africafoot le 1er mai dernier↗, Modibo Sissoko, agent de Moussa Koné, avait apporté plusieurs précisions sur la prolongation de son protégé avec Villarreal. Selon le média, le club espagnol aurait sécurisé son jeune talent jusqu’en juin 2029, en intégrant une clause libératoire estimée à 50 millions d’euros.

L’agent expliquait également que Villarreal avait proposé une progression sportive et salariale adaptée au développement du joueur, avec l’objectif de l’amener progressivement vers l’équipe première.

Un choix destiné à poursuivre sa formation dans un environnement qu’il connaît déjà.

Une incertitude demeure toutefois sur la durée exacte de son engagement. Dans son article du 3 novembre consacré à l’intérêt de Marseille, Africafoot évoque cette fois un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Cette divergence n’a pas encore été clarifiée.

Surtout, une clause libératoire de 50 millions d’euros ne signifie pas que Villarreal réclamerait nécessairement cette somme pour négocier un transfert. Aucun prix demandé au club marseillais n’a été confirmé.

Manchester City, le PSG et le Real Madrid également cités

L’OM ne serait pas seul à surveiller la progression du jeune milieu offensif.

Selon Africafoot, Manchester City, le PSG, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid auraient également manifesté leur intérêt pour le joueur.

Une concurrence prestigieuse, même si aucune offre officielle de ces formations n’a été annoncée.

Né le 13 mars 2009, Moussa Koné évolue avec les U19 de Villarreal. Au moment de l’article d’Africafoot du 3 novembre, il comptait un but et deux passes décisives en six rencontres de División de Honor.

Il poursuit également son apprentissage sur la scène européenne. Les statistiques officielles de l’UEFA↗ font désormais état de trois apparitions en Youth League cette saison, pour 56 minutes disputées.

Un temps de jeu encore limité qui rappelle que le joueur reste avant tout un espoir en formation, et non un renfort immédiatement confirmé au plus haut niveau.

Un dossier difficile à concilier avec les contraintes financières de l’OM ?

L’intérêt supposé pour Moussa Koné correspond à la volonté de Grégory Lorenzi d’anticiper les besoins futurs de l’effectif et d’identifier des joueurs prometteurs avant leur arrivée au plus haut niveau.

Mais le contexte économique de Marseille pourrait compliquer les discussions.

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’OM pourrait être contraint de procéder à de nouvelles ventes lors du mercato hivernal↗, afin de poursuivre les efforts demandés sur sa masse salariale et ses finances.

Dans ces conditions, investir une somme importante sur un joueur de 17 ans pourrait sembler difficilement compatible avec les priorités immédiates du club.

La direction marseillaise pourrait toutefois envisager d’autres modalités de recrutement si Villarreal acceptait de négocier. Mais aucune proposition concrète, aucun montant de transfert et aucun accord entre les deux clubs n’ont été annoncés à ce stade.

L’opération reste donc hypothétique.

Pour Bruno Genesio, Moussa Koné représenterait avant tout un pari sur l’avenir, plutôt qu’une solution destinée à renforcer immédiatement son équipe première.

L’intérêt rapporté par Africafoot témoigne d’une volonté de prospecter au-delà des joueurs confirmés, mais la concurrence européenne, la situation contractuelle du jeune milieu et les contraintes financières de l’OM rendent ce dossier particulièrement incertain.

Reste à savoir si les premiers contacts évoqués début novembre déboucheront sur des négociations concrètes avec Villarreal.