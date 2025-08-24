Mercato OM : Une complication dans le dossier Tsimikas ?

L’Olympique de Marseille explore activement la piste menant à Kostas Tsimikas, latéral gauche de Liverpool dont la situation se complique à Anfield. Âgé de 29 ans, le Grec est désormais troisième choix dans la hiérarchie, relégué derrière Andy Robertson et le nouveau venu Milos Kerkez, recruté près de 50 M€ cet été.

Selon Foot Mercato, l’OM accélère pour intégrer le défenseur dans l’effectif de Roberto De Zerbi, afin de pallier le départ de Quentin Merlin et compléter un flanc gauche insuffisamment doté. Marseille dispose d’une fenêtre d’opportunité : Tsimikas cherche du temps de jeu, et un départ paraît inéluctable.

Pour sa part, Liverpool privilégierait un transfert définitif pour rentabiliser l’investissement initial (environ 12 M£), mais resterait ouvert à un prêt, notamment si cela facilite une issue rapide. Le joueur, désireux de rejoindre un club disputant des compétitions européennes, ne ferme pas cette option.

Cependant, l’AS Roma serait également dans la course. Selon Sky Sport Italia et Gianluca Di Marzio, les Romains ont ouvert des discussions avec Liverpool en vue d’un prêt avec option d’achat, une solution qui pourrait convenir aux contraintes économiques du club italien. Lz Roma, qualifiée pour la Ligue Europa, offre également au joueur une perspective européenne intéressante, mais les modalités du rôle envisagé (sous les ordres de Gasperini en backup d’Angelino) soulèvent quelques interrogations.

Selon Nicolò Schira, « L’AS Roma a ouvert des discussions pour essayer de signer Kostantinos Tsimikas de Liverpool en prêt avec option d’achat. »

La Roma vise aussi Tsimikas !

Conclusion : L’OM se trouve dans une position favorable pour recruter Kostas Tsimikas, un profil déjà connu en Premier League, à coût potentiellement maîtrisé. Toutefois, l’intérêt concret de la Roma, en prêt avec option d’achat, rebat les cartes.