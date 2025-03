Mercato OM : Une nouvelle offre à venir pour Mason Greenwood ?

Le club turc Fenerbahçe aimerait s’attacher les services de Mason Greenwood sous forme de prêt dès cet été. Mais du côté de Marseille, la volonté est claire : l’attaquant anglais ne partira pas.

Selon le média turc Türkiye Gazetesi, Fenerbahçe prépare une proposition pour obtenir Mason Greenwood en prêt. L’entraîneur José Mourinho suit de près l’attaquant marseillais et apprécie son profil, malgré une saison plus compliquée à l’OM. Greenwood a montré qu’il savait débloquer des situations et reste un joueur convoité.

A lire aussi : OM : Amine Gouiri enchaîne avec l’Algérie !

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

L’OM compte sur Greenwood pour la fin de saison

Du côté de Marseille, un départ ne semble pas envisageable. Le club a investi près de 30 millions d’euros pour attirer l’Anglais et croit toujours en son potentiel. Les dirigeants souhaitent le voir rebondir et jouer un rôle important dans le sprint final.

Malgré l’intérêt de Fenerbahçe, l’OM ne devrait pas accepter un prêt. Greenwood pourrait lui-même clore le débat en terminant la saison sur une bonne note.

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !