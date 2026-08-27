Mercato OM : Une nouvelle piste au poste de gardien… une autre s’envole !

Alors que Jeffrey De Lange a débuté la saison comme titulaire après le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City, l’OM pourrait encore recruter un gardien avant la fin du mercato. Selon Foot Mercato, Illan Meslier fait partie des pistes actives, tandis qu’une autre option chaude, Noah Atubolu, vient de s’envoler vers l’Eintracht Francfort.

Illan Meslier, une piste active pour l’OM

Le dossier du gardien reste donc ouvert à Marseille.

Après le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, Jeffrey De Lange a hérité du rôle de numéro un et a débuté la saison dans les cages olympiennes. Mais cela n’empêche pas la direction de continuer à travailler sur un renfort à ce poste.

Selon Santi Aouna pour Foot Mercato, Illan Meslier fait partie des pistes actuellement étudiées par l’OM.

« Illan Meslier est l’une des pistes actives de l’OM au poste de gardien en cette fin de mercato. Marseille doit encore dégraisser avant de pouvoir avancer concrètement sur ce dossier. »

Une nouvelle fois, tout dépend donc de la capacité du club à faire baisser sa masse salariale et à finaliser plusieurs départs avant de passer à l’action. Le gardien qui s’était fait connaitre à Leeds sous les ordres de Marcelo Bielsa a rejoint AQrsenal en juillet libre de tout contrat. Troisième dans la hiérarchie dans le club anglais, il pourrait être intéressé par cette opportunité dans le cadre d’un prêt…

Atubolu file à Francfort pour 13 M€

Pendant que Marseille attend de pouvoir avancer, une autre piste disparaît.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, Noah Atubolu va rejoindre l’Eintracht Francfort. Un accord complet a été trouvé avec Fribourg et le gardien passait sa visite médicale. L’opération doit prendre la forme d’un prêt avec obligation d’achat fixée à 13 millions d’euros.

Atubolu avait été cité parmi les pistes sérieuses de l’OM ces dernières semaines. Son départ vers Francfort réduit donc encore les possibilités disponibles sur le marché.

À ce stade, De Lange reste le titulaire, mais le recrutement d’un nouveau gardien demeure possible. La piste Meslier est active, sans avancée concrète pour l’instant : comme sur plusieurs autres dossiers, l’OM doit d’abord vendre avant de pouvoir accélérer.