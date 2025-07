Mercato OM : Une nouvelle piste avec ce jeune défenseur central sud-américain !

Après avoir boucler l’arrivée d’Igor Paixao, l’OM doit maintenant trouver un défenseur central. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’Olympique de Marseille suit de près Joël Ordóñez, jeune défenseur central équatorien de 21 ans évoluant à Club Bruges. L’OM aurait identifié ce profil comme répondant parfaitement aux critères recherchés, et pourrait se positionner cet été sur le dossier.

À l’OM, les prolongations récentes de Leonardo Balerdi et Amir Murillo stabilisent le secteur défensif, mais un nouveau renfort reste envisagé pour densifier l’effectif en défense centrale malgré l’arrivée de Facundo Medina qui peut évoluer comme défenseur central ou latéral gauche. L’arrivée d’un joueur comme Ordóñez permettrait de mêler potentiel et concurrence saine pour les titulaires actuels.

🚨 🔵⚪️ EXCL – L’Olympique de Marseille suit Joël Ordoñez! 🇪🇨 L’Equatorien fait partie des profils ciblés par la direction olympienne & coche les cases du défenseur central recherché. 🤔 En réflexion sur le sujet, l’#OM pourrait se positionner sur le dossier cet été. ⏳ À… pic.twitter.com/k7c9mcOkPr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 30, 2025

Profil et statistiques de Joël Ordóñez

Âgé de 21 ans , né le 21 avril 2004 à Guayaquil (Équateur), mesure 1,88 m .

, né le à (Équateur), mesure . Défenseur central droitier, qui peut aussi bien jouer central gauche que droit.

Joueur sous contrat avec Club Bruges depuis juillet 2023 , engagé jusqu’en juin 2028 , avec une valeur marchande estimée à environ 28 millions d’euros (mise à jour juin 2025).

depuis , engagé jusqu’en , avec une valeur marchande estimée à environ (mise à jour juin 2025). En club, il totalise plus de 50 matchs avec l’équipe première de Club Bruges , dont une saison 2023‑24 régulière, notamment en Jupiler Pro League , Conference League , et Coupe nationale , cumulant plusieurs milliers de minutes sur la pelouse

, dont une saison 2023‑24 régulière, notamment en , , et , cumulant plusieurs milliers de minutes sur la pelouse En sélection, il dispose déjà de 7 à 8 caps avec l’équipe nationale d’Équateur depuis sa première titularisation en mars 2024 face au Guatemala.

Pourquoi l’OM s’y intéresse

La direction marseillaise recherche un défenseur central capable d’apporter de la puissance, de la lecture du jeu, et une projection vers l’avant. Le profil de Joël Ordóñez, à la fois jeune et déjà expérimenté au niveau international et européen, cocherait toutes ces cases. De gros clubs anglais comme Chelsea et Arsenal ont un oeil sur lui…