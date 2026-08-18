Mercato OM : une nouvelle piste en Belgique pour concurrencer Timothy Weah à droite !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché pour renforcer son couloir droit. Selon Gianluca Di Marzio, l’OM fait partie des clubs intéressés par Ignace Van der Brempt, latéral belge de 24 ans actuellement sous contrat avec Côme.

Van der Brempt dans le viseur de l’OM

Le poste de latéral droit reste un secteur surveillé de près par l’OM cet été. Marseille a perdu plusieurs joueurs capables d’évoluer dans cette zone, notamment Amir Murillo, parti à Besiktas à la fin du mercato hivernal, tandis que Benjamin Pavard est retourné à l’Inter après son passage à Marseille.

Le jeune Kelyann Bezahaf, âgé de 20 ans, a montré des choses intéressantes durant la préparation, mais les nombreuses pistes étudiées par le club à ce poste laissent penser que la direction cherche encore une solution supplémentaire pour épauler Timothy Weah.

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille s’intéresse désormais à Ignace Van der Brempt. Le latéral droit belge est sous contrat avec Côme jusqu’en juin 2028.

Le Genoa semble avoir une longueur d’avance

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le Genoa et le Werder Brême suivent également le joueur. D’après les éléments rapportés, le club italien semble actuellement en avance et travaillerait sur la base d’un prêt avec option d’achat. Aucun accord avec Marseille n’est annoncé à ce stade.

Van der Brempt sort d’une saison au cours de laquelle il a disputé 23 rencontres. Le site Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à environ 3 millions d’euros.

Pour l’OM, cette piste vient donc s’ajouter aux nombreux profils étudiés au poste de latéral droit depuis le début du mercato. Marseille reste intéressé, mais doit composer avec la concurrence du Genoa et du Werder Brême, tandis que le club italien semble pour l’instant le mieux placé dans ce dossier.