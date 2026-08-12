Mercato OM : une nouvelle piste pour remplacer Rulli !

L’Olympique de Marseille doit trouver un successeur à Geronimo Rulli, parti à Manchester City. Alors que Guillaume Restes reste la priorité du club phocéen, Lucas Perri fait désormais partie des gardiens étudiés par l’OM.

Selon Radio Marca, le club marseillais s’est renseigné sur la situation du Brésilien, dont l’avenir à Leeds reste incertain.

L’OM se renseigne sur Lucas Perri

Le départ de Geronimo Rulli oblige l’OM à accélérer sur le mercato des gardiens. D’après Foot Mercato, le club continue de privilégier la piste menant à Guillaume Restes, mais une nouvelle option vient d’apparaître.

Ce mercredi, Radio Marca, par l’intermédiaire de Matteo Moretto, indique que Lucas Perri intéresse les dirigeants marseillais. Le club s’est renseigné ces dernières heures sur le gardien brésilien de 28 ans.

À ce stade, aucune négociation avancée ni aucun accord ne sont annoncés. Il s’agit d’une prise de renseignements alors que la situation du joueur pourrait évoluer rapidement.

Un transfert au Torino pas encore bouclé

Après son départ de l’Olympique Lyonnais, Lucas Perri a connu une saison compliquée à Leeds. Le club anglais vient par ailleurs de recruter James Trafford en provenance de Manchester City, ce qui ouvre la porte à un départ du Brésilien.

Perri est annoncé proche du Torino, mais son transfert en Italie n’est pas encore finalisé. Cette situation permet donc à l’OM de se renseigner sur un dossier qui pourrait encore évoluer.

Pour Marseille, le gardien présente aussi l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 grâce à son passage à l’OL.

Restes reste la priorité de l’OM

Malgré l’intérêt pour Lucas Perri, Guillaume Restes demeure la priorité marseillaise pour remplacer Rulli. Le dossier du Brésilien constitue donc, pour l’heure, une piste supplémentaire étudiée par les dirigeants olympiens.

Le mercato des gardiens reste ainsi ouvert à Marseille, avec plusieurs options sur la table pour assurer la succession de Geronimo Rulli.