Mercato OM : Une nouvelle rumeur autour d’un jeune défenseur central !

Alors que le mercato hivernal 2026 approche, l’actualité de l’Olympique de Marseille s’enrichit déjà de nouvelles rumeurs. D’après le média croate Slobodna Dalmacija, des émissaires de l’OM auraient assisté à la rencontre opposant le Dynamo Zagreb à l’Hajduk Split, afin d’observer le défenseur central croate Branimir Mlacic. Cette information relance le feuilleton des intérêts potentiels du club phocéen pour renforcer sa défense lors du prochain marché des transferts.

Jeune talent observé par l’OM : qui est Branimir Mlacic ?

Branimir Mlacic est un défenseur central de 18 ans évoluant à Hajduk Split, club de première division croate. Formé au club depuis 2018, il s’est imposé dans l’effectif professionnel depuis le début de la saison 2025/26. Selon les données de la saison en cours, Mlacic a joué 13 matchs officiels toutes compétitions confondues, totalisant plus de 1 000 minutes de jeu sans inscrire de but mais avec une passe décisive à son actif.

Sur le plan européen, il a également disputé des rencontres en UEFA Conference League, où il affiche une moyenne de 68 minutes par match en trois apparitions.

Sous contrat avec Hajduk Split jusqu’en juin 2029, Mlacic possède une forte marge de progression et attire déjà l’attention des recruteurs européens.

🚨| BREAKING: #Inter have offered €8 million for Branimir Mlačić! ➡️ The outstanding #Hajduk centre-back is a target for Inter, Olympique #Marseille, and #Liverpool. ➡️ For now, it remains unknown whether Hajduk will receive a percentage of any future transfer fee. #HNL pic.twitter.com/NNV7YIb10n — Bili kutak (@bili_kutak) December 11, 2025

Inter Milan déjà en avance : un risque pour l’OM ?

Selon les mêmes sources croates, l’Inter Milan serait en avance dans ce dossier, avec des discussions autour d’une offre de 6 M€ pour s’attacher les services du jeune défenseur. Cela fait de Mlacic une cible de mercato internationale, avec potentiellement plusieurs clubs européens intéressés. Si un accord devait être trouvé entre Hajduk Split et l’Inter, l’OM pourrait se retrouver en retrait dans ce dossier.

L’Olympique de Marseille, actuellement engagé dans une lutte pour les premières places en Ligue 1, pourrait voir dans ce profil un investissement à long terme. Un défenseur central jeune et expérimenté dans un championnat compétitif comme la Croatie présente une option stratégique pour renforcer l’effectif sans dépenser des sommes exorbitantes. Medhi Benatia avait expliqué sur RMC : « Je veux renforcer tout ce qui concerne la formation et la post-formation. Pour moi, c’est une priorité. »

Si cette rumeur venait à se confirmer, elle illustrerait la stratégie du club phocéen de pister des talents à fort potentiel dès leurs premiers pas professionnels, une approche qui a déjà porté ses fruits par le passé avec d’autres joueurs. Dans tous les cas, l’intérêt pour Mlacic est une information à suivre de près dans les prochaines semaines avant l’ouverture du mercato hivernal.