Mercato OM : Une nouvelle rumeur en défense !

L’OM aurait pris des renseignements sur Federico Gatti, défenseur central de la Juventus. Selon Nicolò Schira, le club marseillais s’intéresserait à l’international italien, dont l’avenir à Turin resterait incertain. Mais son salaire élevé pourrait rapidement compliquer une éventuelle opération.

Un profil qui plaît à l’OM

À 28 ans, Federico Gatti dispose d’une solide expérience au plus haut niveau. Le défenseur de la Juventus compte notamment 8 sélections avec l’Italie et possède une expérience de la Ligue des champions.

Puissant dans les duels et à l’aise dans le jeu aérien, l’Italien présente un profil intéressant pour renforcer la défense de l’OM. Il est également capable de se montrer dangereux sur les coups de pied arrêtés.

Selon Nicolò Schira, Marseille aurait donc pris des renseignements sur sa situation. Une information qui ne signifie toutefois pas qu’une offre a été formulée ou que des négociations sont avancées.

Le salaire de Gatti et le prix insurmontables ?

Le principal problème se situe sur le plan financier. Federico Gatti percevrait environ 5,7 millions d’euros bruts par an à la Juventus. Une rémunération particulièrement élevée pour l’OM.

Le défenseur est par ailleurs sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2030. La Juventus dispose donc d’une position favorable pour négocier son éventuel départ.

Sa valeur de marché est estimée à plusieurs millions d’euros, tandis que certaines informations évoquent des prétentions turinoises pouvant atteindre 20 à 25 millions d’euros. Bien loin de ce que peut faire l’OM…

Une simple piste pour le moment

Pour l’heure, Federico Gatti doit donc être considéré comme une piste du mercato de l’OM, et non comme une recrue proche de Marseille. Le profil du défenseur italien peut séduire, mais son salaire et le coût potentiel de son transfert constituent deux obstacles importants. Le dossier pourrait donc rester difficile à concrétiser pour l’Olympique de Marseille.