Mercato OM : une offre de 15M€ pour Amine Gouiri ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2025, Amine Gouiri suscite déjà l’intérêt de Galatasaray. Selon le média turc Fotospor, le champion de Turquie souhaite revenir à la charge après un premier échec cet hiver. Un intérêt qui intervient alors que le club stambouliote prépare l’après-Mauro Icardi.

Galatasaray revient à la charge pour Amine Gouiri

A lire : OM : Pire saison, Honteux, Les supporters marseillais dressent le bilan de la saison

Le dossier Amine Gouiri pourrait rapidement animer le mercato OM. D’après les informations relayées par Fotospor, Galatasaray suit toujours de près l’attaquant algérien recruté par l’OM en provenance de Rennes durant le mercato de janvier 2025.

Le club turc avait déjà tenté d’obtenir un prêt de l’ancien joueur de Lyon l’hiver dernier. Une approche refusée par les dirigeants marseillais, peu enclins à se séparer d’un élément offensif important en pleine saison. Mais la situation pourrait évoluer cet été avec un contexte sportif et économique différent.

Selon le média turc, les dirigeants stambouliotes envisageraient une offre estimée à 15 millions d’euros. La valeur marchande de Gouiri est actuellement évaluée autour de 20 millions d’euros, soit un montant proche de l’investissement réalisé par l’Olympique de Marseille pour le recruter.

Un profil offensif très apprécié en Turquie

Le profil polyvalent de Amine Gouiri séduit particulièrement Galatasaray. Capable d’évoluer en pointe, sur les côtés ou derrière un attaquant, l’international algérien correspond aux besoins du champion de Turquie, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Le club turc cherche activement un successeur à Mauro Icardi, annoncé sur le départ. Dans cette optique, le nom de Gouiri revient avec insistance dans la presse turque.

Sur le plan sportif, l’attaquant marseillais reste sur une saison correcte en Ligue 1, avec 7 buts et 3 passes décisives. À ce stade, aucune décision n’a été annoncée ni par le joueur ni par la direction de l’OM. Aucun accord officiel n’a été confirmé entre les différentes parties.