Mercato OM : Une offre de 9M€ pour Gerónimo Rulli ?

Selon le média argentin El Crack Deportivo, Boca Juniors s’intéresse au gardien de l’OM Gerónimo Rulli en vue du prochain mercato estival. Le club argentin envisagerait une offre autour de 9 millions d’euros pour recruter l’international argentin.

Une piste venue d’Argentine pour le gardien de l’OM

L’information provient du site argentin El Crack Deportivo, qui affirme que Boca Juniors, sous l’impulsion de son président Juan Román Riquelme, souhaite renforcer son effectif en vue de la Copa Libertadores. Dans cette optique, le club de Buenos Aires ciblerait Gerónimo Rulli, actuellement sous contrat avec Olympique de Marseille.

Toujours selon cette source, Boca envisagerait une offre estimée à environ 9 millions d’euros pour convaincre le club marseillais de céder son portier. L’objectif serait de remplacer Agustín Marchesín, dont la situation pousse les dirigeants à anticiper un changement à ce poste clé.

Aucune confirmation officielle côté OM

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été communiquée ni par l’OM ni par l’entourage de Gerónimo Rulli. Arrivé à Marseille avec un statut de gardien expérimenté, Rulli s’est imposé comme une option crédible dans l’effectif olympien. Son avenir pourrait néanmoins dépendre de la stratégie sportive et économique du club lors du prochain mercato OM.

Dans ce dossier, seule la presse argentine évoque pour l’instant cet intérêt concret de Boca Juniors. Le portier a été en difficulté comme le reste de son équipe cette saison…