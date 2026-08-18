Mercato OM : une offre de près de 5 M€ pour une pépite de la formation… Marseille doit trancher !

L’OM va devoir prendre une décision importante concernant Tadjidine Mmadi. Selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, Utrecht a transmis une première offre légèrement inférieure à 5 millions d’euros pour le jeune Marseillais, également suivi par Troyes via le City Football Group.

Utrecht passe à l’action pour Mmadi

Le mercato de l’OM pourrait encore s’animer dans le sens des départs. Cette fois, le dossier concerne Tadjidine Mmadi, sous contrat avec Marseille jusqu’en 2029.

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, Utrecht a formulé une première proposition pour tenter de recruter le joueur.

« Utrecht a transmis une première offre à l’OM, légèrement inférieure à 5 M€, pour Tadjidine Mmadi. Le joueur n’est pas insensible à l’intérêt néerlandais. Troyes, par l’intermédiaire du City Group, est également intéressé. L’OM, qui souhaite vendre, doit désormais trancher et décider s’il souhaite se séparer du joueur. Mmadi est sous contrat jusqu’en 2029. »

L’intérêt néerlandais ne laisserait donc pas Mmadi indifférent. Utrecht n’est toutefois pas seul sur le dossier puisque Troyes, par l’intermédiaire du City Group, suit également sa situation.

L’OM face à un choix important

La balle est désormais dans le camp de l’Olympique de Marseille. RMC précise que le club souhaite vendre mais doit encore décider s’il est prêt à se séparer de Tadjidine Mmadi dans les conditions actuellement proposées.

L’offre d’Utrecht, légèrement inférieure à 5 millions d’euros, constitue une première base de discussion. Aucun accord entre les clubs n’est annoncé à ce stade.

Le dossier intervient dans un contexte où l’OM cherche encore à réaliser des ventes afin de dégager des marges de manœuvre durant cette fin de mercato.

Sous contrat jusqu’en 2029, Mmadi représente donc désormais un dossier sur lequel la direction marseillaise va devoir rapidement se positionner : conserver le jeune joueur ou profiter des intérêts déjà manifestés pour avancer sur un transfert. Si l’OM accepte de laisser partir son jeune talent, le club devra conserver un fort pourcentage sur une possible revente ou incorporer une clause de rachat…